New York Times: Mỹ mới là bên tấn công trường học Iran, khiến 175 người chết

Các nhân viên cứu hộ và người dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau vụ tấn công Trường tiểu học Shajarah Tayyebeh - Ảnh: AP

Theo báo New York Times, cuộc tấn công ngày 28-2 vào tòa nhà Trường tiểu học Shajarah Tayyebeh của Iran - khiến 175 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em - là do lỗi xác định mục tiêu của quân đội Mỹ.

Thông tin được các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin tiết lộ với báo New York Times, trong bối cảnh cuộc điều tra quân sự vẫn đang tiến hành.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các lực lượng Mỹ đang không kích một căn cứ Iran nằm gần đó - căn cứ này trước đây từng trải rộng đến khuôn viên trường. Khu vực này sau đó đã được xây tường ngăn cách, cải tạo thành sân chơi và sơn màu sáng.

Theo những người được thông báo về cuộc điều tra, các sĩ quan Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác định tọa độ mục tiêu dựa trên dữ liệu lỗi thời do Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) cung cấp.

Điều chưa được làm rõ là tại sao các quan chức không kiểm tra lại dữ liệu này trước khi ra lệnh tấn công.

Vụ tấn công nhằm vào ngôi trường tại Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, đúng vào ngày Mỹ và Israel mở đầu chiến dịch tấn công Iran.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên. Họ nói với trang The Hill rằng vụ việc đang được điều tra. Trước báo giới ngày 11-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không biết về thông tin này.

Trước đó, ông Trump đã đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công. Tuần trước, ông nói với các phóng viên rằng Tehran đứng sau vụ việc, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ chối xác nhận.

"Như các vị biết đấy, họ rất không chính xác với các loại vũ khí của mình. Họ hoàn toàn không có độ chính xác nào cả. Đó là do Iran thực hiện" - ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, khi ông Hegseth đứng phía sau.

Đầu tuần, ông Trump tiếp tục giữ quan điểm này, khẳng định Iran đang sở hữu tên lửa Tomahawk và cho rằng loại vũ khí này "được bán cho các quốc gia khác" - dù trên thực tế, quân đội Mỹ là lực lượng duy nhất được biết đến đang sử dụng Tomahawk trong cuộc xung đột hiện nay.

Khi phóng viên New York Times hỏi vì sao ông là quan chức duy nhất trong chính quyền đổ lỗi cho Iran, ông Trump trả lời: "Bởi vì tôi thực sự không biết đủ về chuyện này".

Sai lầm lớn nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ?

Ngày 10-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định ông Trump "không hề bịa đặt điều gì", và các phát biểu của ông là "cảm nhận dựa trên thực tế". Bà cho biết thêm ông Trump sẽ chấp nhận kết quả điều tra của Lầu Năm Góc.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, buộc các nghị sĩ Đảng Dân chủ lên tiếng yêu cầu chính quyền ông Trump giải trình.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer - lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ - gọi tuyên bố của ông Trump về việc Iran sử dụng tên lửa Tomahawk là "ngu ngốc", đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ đang "nói dối trắng trợn".