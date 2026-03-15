Israel tuyên bố bước sang 'giai đoạn quyết định' trong chiến sự với Iran

"Cuộc chiến nhằm vào Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn dắt đang leo thang và bước vào giai đoạn quyết định, sẽ tiếp tục miễn là còn cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói.

Quan chức Israel hoan nghênh đợt tập kích của Mỹ vào "các mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg của Iran trong Vịnh Ba Tư. Hòn đảo có diện tích 20 km2 là trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran, được coi là mắt xích sống còn với nền kinh tế nước này.

Ông Katz cho rằng chỉ người dân Iran mới có thể chấm dứt tình hình hiện nay "thông qua một cuộc đấu tranh quyết liệt, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền hiện tại".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tại cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp ngày 20/1. Ảnh: AFP

Iran ngày 14/3 cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí nâng cấp, đặc biệt là các loại tên lửa có sức công phá mạnh hơn, trong các đòn trả đũa Mỹ và Israel.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14/3 tuyên bố Tehran có quyền hợp pháp để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ bằng cách nhắm mục tiêu vào những địa điểm được cho là nơi Mỹ phát động tấn công tại các cảng biển và cơ sở quân sự tại một số thành phố ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). IRGC đã kêu gọi người dân UAE sơ tán khỏi những khu vực này.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết Iran ngày 14/3 đã phóng 9 tên lửa đạn đạo và 33 drone nhắm vào lãnh thổ nước này. Tổng cộng, UAE đã bị Iran nhắm bắn 294 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và khoảng 1.600 drone từ khi chiến sự bùng phát.

Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông.

Chiến dịch tấn công Iran do Mỹ cùng Israel phát động bắt đầu bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Chiến dịch đã hạ sát hàng loạt chỉ huy quân sự và chính trị cấp cao của Iran, châm ngòi phản ứng đáp trả dữ dội từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Cuộc xung đột ước tính đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.200 người ở Iran và hơn 700 người ở Lebanon. Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 3 triệu người Iran đã phải đi sơ tán. Chỉ riêng 6 ngày đầu chiến sự, Mỹ đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD và đến nay đã ghi nhận 13 quân nhân thiệt mạng.