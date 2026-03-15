Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Israel tuyên bố bước sang 'giai đoạn quyết định' trong chiến sự với Iran

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố cuộc chiến với Iran "đang leo thang" và chuyển sang giai đoạn quyết định, có thể kéo dài nếu cần.

"Cuộc chiến nhằm vào Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn dắt đang leo thang và bước vào giai đoạn quyết định, sẽ tiếp tục miễn là còn cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói.

Quan chức Israel hoan nghênh đợt tập kích của Mỹ vào "các mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg của Iran trong Vịnh Ba Tư. Hòn đảo có diện tích 20 km2 là trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran, được coi là mắt xích sống còn với nền kinh tế nước này.

Ông Katz cho rằng chỉ người dân Iran mới có thể chấm dứt tình hình hiện nay "thông qua một cuộc đấu tranh quyết liệt, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền hiện tại".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tại cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp ngày 20/1. Ảnh: AFP

Iran ngày 14/3 cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí nâng cấp, đặc biệt là các loại tên lửa có sức công phá mạnh hơn, trong các đòn trả đũa Mỹ và Israel.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14/3 tuyên bố Tehran có quyền hợp pháp để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ bằng cách nhắm mục tiêu vào những địa điểm được cho là nơi Mỹ phát động tấn công tại các cảng biển và cơ sở quân sự tại một số thành phố ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). IRGC đã kêu gọi người dân UAE sơ tán khỏi những khu vực này.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết Iran ngày 14/3 đã phóng 9 tên lửa đạn đạo và 33 drone nhắm vào lãnh thổ nước này. Tổng cộng, UAE đã bị Iran nhắm bắn 294 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và khoảng 1.600 drone từ khi chiến sự bùng phát.

Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông.

Chiến dịch tấn công Iran do Mỹ cùng Israel phát động bắt đầu bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Chiến dịch đã hạ sát hàng loạt chỉ huy quân sự và chính trị cấp cao của Iran, châm ngòi phản ứng đáp trả dữ dội từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Cuộc xung đột ước tính đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.200 người ở Iran và hơn 700 người ở Lebanon. Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 3 triệu người Iran đã phải đi sơ tán. Chỉ riêng 6 ngày đầu chiến sự, Mỹ đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD và đến nay đã ghi nhận 13 quân nhân thiệt mạng.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/israel-tuyen-bo-buoc-sang-giai-doan-quyet-dinh-trong-chien-su-voi-iran-5050481.html

Tags:

#Iran #chiến sự Mỹ - Iran #Israel #Israel tấn công phủ đầu Iran

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.