Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran thiệt mạng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Iran xác nhận thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani đã thiệt mạng, sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong đòn không kích ban đêm.

"Linh hồn thuần khiết của những người tử vì đạo đã đón nhận tiến sĩ Ali Larijani, người tôi tớ chính trực của Thượng đế. Sau cả cuộc đời đấu tranh vì sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo, cuối cùng ông đã đạt được khát vọng ấp ủ từ lâu, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng và vinh dự đón nhận ân huệ từ sự tử vì đạo", Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết hôm 17/3.

Cơ quan này thêm rằng con trai và các cận vệ của ông Larijani cũng thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tham dự một sự kiện ở Beirut, Lebanon tháng 9/2025. Ảnh: AFP
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó tuyên bố đã thực hiện đòn không kích ban đêm nhắm vào ông Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Ngay sau tuyên bố của IDF, các tài khoản mạng xã hội của ông Larijani đã đăng bức thư viết tay với nội dung bày tỏ lòng kính trọng đối với các thủy thủ Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của tàu ngầm của Mỹ hồi đầu tháng.

Lễ tang của ông Larijani và ông Soleimani sẽ diễn ra ngày 18/3 tại trung tâm thủ đô Tehran.

Ba nguồn tin giấu tên nói với Times of Israel rằng vụ tấn công nhằm vào ông Larijani là "một trong những chiến dịch hạ sát quan trọng nhất" kể từ khi xung đột bùng phát. Quân đội Israel cũng tuyên bố sẽ loại bỏ tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ali Larijani là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran, cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo nước này. Ông từng là chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội trước khi trở thành thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong những tuần trước khi chiến sự nổ ra, Larijani phụ trách điều hành hoạt động thường nhật của chính quyền và tham gia các cuộc đàm phán với phương Tây. Truyền thông Israel cho rằng ông Larijani thiệt mạng sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến lược của Iran.

Kể từ sau các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, Tel Aviv theo đuổi chính sách nhắm mục tiêu lãnh đạo của đối thủ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 17/3 mô tả những vụ ám sát này là "hoàn toàn bất hợp pháp".

Theo AFP

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/thu-ky-hoi-dong-an-ninh-quoc-gia-iran-thiet-mang-5051676.html

Tin liên quan

Tags:

#Iran #Ali Larijani #Israel #Không kích #An ninh quốc gia #Chiến tranh #Tấn công

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.