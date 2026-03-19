Tổng thống Trump đề xuất để các đồng minh tự bảo vệ eo biển Hormuz

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tối 18/3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể để các đồng minh của Mỹ tự bảo vệ eo biển Hormuz vì họ đã từ chối chiến đấu cùng lực lượng Mỹ để mở tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Trump viết Washington không cần eo biển Hormuz, Mỹ có thể để "các quốc gia sử dụng nó (eo biển Hormuz)" tự tìm giải pháp. Theo ông, điều này sẽ khiến "các đồng minh bất hợp tác" phải nhanh chóng hành động.

Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump liên quan đến cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz sau khi các đối tác truyền thống của Mỹ ở cả châu Âu và châu Á từ chối triển khai khí tài hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển. Tuyên bố mới nhất cho thấy Washington có thể hoàn toàn bỏ mặc tình hình, để các quốc gia khác giải quyết hậu quả.

Theo các nguồn tin, London đang đàm phán về khả năng triển khai tàu như một phần của "hệ thống hộ tống" cho các tàu dân sự đi qua eo biển. Ngoài ra, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, châu Á và vùng Vịnh Persian cũng đang tham gia thảo luận về một nhiệm vụ khả thi ở eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công và trả đũa giữa Israel, Mỹ và Iran đang làm tê liệt hoạt động vận tải thương mại trong và gần eo biển Hormuz. Theo thông tin mới nhất từ IMO, khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu ở phía Tây điểm nghẽn hàng hải quan trọng này.

Trong khi đó, theo UK Maritime Trade Operations (UKMTO), một tổ chức giám sát hải quân, ít nhất 21 tàu đã bị tấn công, bị nhắm mục tiêu hoặc bị báo cáo tấn công kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ngày 28/2.

Tình trạng phong tỏa eo biển nối Vịnh Persian với Vịnh Oman và Biển Arab này đã khiến nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu cũng như nhiều loại hàng hóa quan trọng phục vụ sản xuất khác bị đứt đoạn, khiến giá cả tăng vọt và gây hoang mang cho thị trường./.