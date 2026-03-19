Tổng thống Trump đề xuất để các đồng minh tự bảo vệ eo biển Hormuz

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Trump viết Washington không cần eo biển Hormuz, Mỹ có thể để các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz tự tìm giải pháp.
Tối 18/3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể để các đồng minh của Mỹ tự bảo vệ eo biển Hormuz vì họ đã từ chối chiến đấu cùng lực lượng Mỹ để mở tuyến đường vận chuyển quan trọng này.
Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Trump viết Washington không cần eo biển Hormuz, Mỹ có thể để "các quốc gia sử dụng nó (eo biển Hormuz)" tự tìm giải pháp. Theo ông, điều này sẽ khiến "các đồng minh bất hợp tác" phải nhanh chóng hành động.
Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump liên quan đến cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz sau khi các đối tác truyền thống của Mỹ ở cả châu Âu và châu Á từ chối triển khai khí tài hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển. Tuyên bố mới nhất cho thấy Washington có thể hoàn toàn bỏ mặc tình hình, để các quốc gia khác giải quyết hậu quả.
Theo các nguồn tin, London đang đàm phán về khả năng triển khai tàu như một phần của "hệ thống hộ tống" cho các tàu dân sự đi qua eo biển. Ngoài ra, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, châu Á và vùng Vịnh Persian cũng đang tham gia thảo luận về một nhiệm vụ khả thi ở eo biển Hormuz.
Các cuộc tấn công và trả đũa giữa Israel, Mỹ và Iran đang làm tê liệt hoạt động vận tải thương mại trong và gần eo biển Hormuz. Theo thông tin mới nhất từ IMO, khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu ở phía Tây điểm nghẽn hàng hải quan trọng này.
Trong khi đó, theo UK Maritime Trade Operations (UKMTO), một tổ chức giám sát hải quân, ít nhất 21 tàu đã bị tấn công, bị nhắm mục tiêu hoặc bị báo cáo tấn công kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ngày 28/2.
Tình trạng phong tỏa eo biển nối Vịnh Persian với Vịnh Oman và Biển Arab này đã khiến nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu cũng như nhiều loại hàng hóa quan trọng phục vụ sản xuất khác bị đứt đoạn, khiến giá cả tăng vọt và gây hoang mang cho thị trường./.
Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Liên hợp quốc cho biết căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã buộc hơn 4,1 triệu người ở Afghanistan, Iran, Liban và Pakistan phải rời bỏ nhà cửa, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng.
15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.