Iran kêu gọi thành lập 'lá chắn người' bảo vệ các nhà máy điện

Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Bushehr, miền Nam Iran. Ảnh: IIPA

Theo kênh truyền hình NDTV, trong thông báo ngày 7/4, Bộ Thể thao và Thanh niên Iran kêu gọi thanh niên trên cả nước, bao gồm vận động viên, nghệ sĩ và sinh viên, tập trung tại các khu vực xung quanh nhà máy điện từ 14h cùng ngày (giờ địa phương), tức khoảng 13 giờ trước thời hạn do phía Mỹ đưa ra.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Thanh niên và Thanh thiếu niên Tối cao, nhấn mạnh các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng là tài sản quốc gia cần được bảo vệ, bất kể khác biệt về quan điểm chính trị.

Theo quan chức này, sáng kiến trên được đề xuất từ chính các nhóm thanh niên, với ý tưởng hình thành các “lá chắn người” xung quanh cơ sở hạ tầng năng lượng. Hoạt động được mô tả là mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết của giới trẻ đối với việc bảo vệ tài sản quốc gia và tương lai đất nước.

Trong lịch sử, Iran từng tổ chức các hoạt động tương tự tại một số địa điểm hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các nước phương Tây.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra các cảnh báo cứng rắn đối với Iran, mở rộng phạm vi nhằm vào các cơ sở hạ tầng như nhà máy điện và cầu cống, trong bối cảnh thời hạn do ông đặt ra liên quan đến việc đạt được một thỏa thuận đang đến gần. Cùng thời điểm, Tehran bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và khẳng định mong muốn chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Phát biểu về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump cho rằng “toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ trong một đêm”, đồng thời ám chỉ đây có thể là mốc thời gian mà ông đặt ra đối với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đây từng đưa ra các tối hậu thư tương tự, song sau đó có những điều chỉnh trong lập trường. Tuy nhiên, lần này ông đề cập cụ thể hơn đến khả năng hành động, cho rằng các cây cầu tại Iran có thể bị phá hủy và các nhà máy điện có nguy cơ bị tấn công, khiến chúng không thể tiếp tục hoạt động.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, sau khi bác bỏ đề xuất của Mỹ, Tehran đã truyền đạt kế hoạch 10 điểm để chấm dứt chiến sự thông qua trung gian Pakistan.

"Chúng tôi chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh nếu được đảm bảo rằng sẽ không bị tấn công lần nữa", ông Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Cairo, nói với hãng tin AP. Ông cho biết Iran không còn tin tưởng chính quyền Tổng thống Trump sau khi Mỹ hai lần ném bom nước này trong các vòng đàm phán trước đó.