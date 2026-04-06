Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Khói bụi bốc lên ở Tehran, Iran sau cuộc không kích của Israel, Mỹ (Ảnh: WANA).

Trang Axios ngày 5/4 dẫn lời 4 nguồn tin từ Mỹ, Israel và các nguồn thạo tin khác cho biết, các nhà đàm phán trung gian ở khu vực Trung Đông đang thảo luận với Mỹ và Iran về thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua.

Giai đoạn đầu tiên sẽ là một lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 45 ngày, trong thời gian đó việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn sẽ được thương thảo. Lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu cần thêm thời gian cho các cuộc đàm phán.

Giai đoạn thứ hai sẽ là một thỏa thuận về việc kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, nguồn tin đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận rất thấp.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, Iran nhiều lần phủ nhận đang đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với Mỹ, mà chỉ trao đổi thông điệp qua các bên trung gian. Tehran nêu rõ chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột theo các điều khoản của Iran.

Hôm 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có “cơ hội tốt” để đạt được một thỏa thuận với Iran vào ngày 6/4.

Ông cho biết các nhà đàm phán Iran đã ngồi vào bàn đàm phán. “Tôi nghĩ có cơ hội tốt là vào ngày mai, họ đang đàm phán ngay lúc này”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, ông cũng cảnh báo sẽ “thổi tung mọi thứ” và kiểm soát dầu mỏ của Iran nếu Tehran không hành động nhanh chóng.

Ông đặt hạn chót cho Iran đến tối 7/4 phải mở lại eo biển, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện, cầu đường.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2 sau khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Ban đầu, giới chức Mỹ tuyên bố chiến dịch sẽ kết thúc sau khoảng 4-6 tuần. Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump nói chiến dịch sẽ kéo dài thêm 2-3 tuần nữa.

Theo cổng thông tin Theo dõi Chi phí Chiến tranh Iran, sau gần 40 ngày, chiến dịch quân sự tại Iran đã tiêu tốn của Mỹ hơn 42 tỷ USD. Trong đó, Washington đã chi 11,3 tỷ USD trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch và dự kiến chi thêm 1 tỷ USD cho mỗi ngày tiếp theo của cuộc xung đột.

Cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên tiếp tục đe dọa lẫn nhau. Trong khi Mỹ và Israel duy trì không kích các mục tiêu cấp cao và hạ tầng ở Iran, thì Tehran tiếp tục tấn công Israel cũng như những mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Điều này khiến cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng khắp khu vực và khiến thị trường năng lượng, tài chính biến động mạnh.

Theo AFP

