5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.
Trong thư gửi tới Ủy viên Liên minh châu Âu về Khí hậu Wopke Hoekstra, các Bộ trưởng kinh tế của 5 quốc gia trên, trong đó có Bộ trưởng Giancarlo Giorgetti của Italy, đã nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng phối hợp ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).
Theo các bộ trưởng, một sự can thiệp chung sẽ là "một tín hiệu mạnh mẽ" cho người dân và nền kinh tế, thể hiện khả năng hành động thống nhất của châu Âu trong thời kỳ khủng hoảng, cũng như một "thông điệp rõ ràng" rằng những người thu lợi từ hậu quả của chiến tranh phải làm phần việc của mình, đảm bảo phân bổ công bằng hơn chi phí liên quan đến việc tăng giá năng lượng.
So với các biện pháp đã được các quốc gia riêng lẻ áp dụng trong quá khứ, đề xuất này hướng đến sự thay đổi cách tiếp cận: không còn là những can thiệp tạm thời và rời rạc, mà là một giải pháp cấu trúc châu Âu, dựa trên các quy tắc rõ ràng và cơ sở pháp lý vững chắc. Kinh nghiệm năm 2022 đã cho thấy một số hạn chế, bao gồm các quy định không nhất quán và khó khăn trong việc thực thi thuế lợi nhuận vượt mức.
Một điểm mấu chốt của đề xuất mới liên quan đến phạm vi của thuế. Các bộ trưởng kêu gọi việc đưa vào thuế một cách có mục tiêu hơn các khoản lợi nhuận thu được ở nước ngoài từ các công ty dầu khí đa quốc gia lớn, thường bị loại trừ hoặc khó kiểm soát. Mục tiêu là ngăn chặn trốn thuế và đảm bảo rằng các tập đoàn năng lượng lớn đóng góp tương xứng với lợi ích thu được trong thời kỳ khủng hoảng.
Biện pháp này cũng có một chức năng kinh tế cụ thể là huy động nguồn lực mà không làm tăng nợ công. Các khoản tiền thu được có thể được sử dụng để tài trợ cho các can thiệp tạm thời nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời góp phần kiềm chế lạm phát. Nguyên tắc cơ bản của đề xuất là những người hưởng lợi về kinh tế từ hậu quả của chiến tranh nên đóng góp phần của mình để giảm thiểu tác động đến cộng đồng.
Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Italy Stephanie Craxi cũng có quan điểm thận trọng về sáng kiến này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển biện pháp này với sự hợp tác của các nhà điều hành trong lĩnh vực năng lượng. Theo bà Craxi, điều cần thiết là phải xác định các tiêu chí rõ ràng, minh bạch và có thể thực thi, tránh việc thuế bị coi là mang tính trừng phạt hoặc là gánh nặng thuế bổ sung.
Quyết định cuối cùng hiện thuộc về Ủy ban châu Âu (EC), được yêu cầu đánh giá thời điểm và phương pháp can thiệp. Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ đánh dấu một bước quan trọng hướng tới phản ứng phối hợp hơn của EU đối với các cuộc khủng hoảng năng lượng.
Gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông do xung đột Iran đang đẩy nhiều nền kinh tế châu Á quay lại sử dụng than, một giải pháp rẻ và ổn định hơn, nhưng gây áp lực lớn lên các mục tiêu giảm phát thải.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.