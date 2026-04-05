5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Hệ thống đường ống dẫn khí từ Nga sang Hungary Druzhba ở Szazhalombatta (Hungary). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong thư gửi tới Ủy viên Liên minh châu Âu về Khí hậu Wopke Hoekstra, các Bộ trưởng kinh tế của 5 quốc gia trên, trong đó có Bộ trưởng Giancarlo Giorgetti của Italy, đã nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng phối hợp ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).

Theo các bộ trưởng, một sự can thiệp chung sẽ là "một tín hiệu mạnh mẽ" cho người dân và nền kinh tế, thể hiện khả năng hành động thống nhất của châu Âu trong thời kỳ khủng hoảng, cũng như một "thông điệp rõ ràng" rằng những người thu lợi từ hậu quả của chiến tranh phải làm phần việc của mình, đảm bảo phân bổ công bằng hơn chi phí liên quan đến việc tăng giá năng lượng.

So với các biện pháp đã được các quốc gia riêng lẻ áp dụng trong quá khứ, đề xuất này hướng đến sự thay đổi cách tiếp cận: không còn là những can thiệp tạm thời và rời rạc, mà là một giải pháp cấu trúc châu Âu, dựa trên các quy tắc rõ ràng và cơ sở pháp lý vững chắc. Kinh nghiệm năm 2022 đã cho thấy một số hạn chế, bao gồm các quy định không nhất quán và khó khăn trong việc thực thi thuế lợi nhuận vượt mức.

Một điểm mấu chốt của đề xuất mới liên quan đến phạm vi của thuế. Các bộ trưởng kêu gọi việc đưa vào thuế một cách có mục tiêu hơn các khoản lợi nhuận thu được ở nước ngoài từ các công ty dầu khí đa quốc gia lớn, thường bị loại trừ hoặc khó kiểm soát. Mục tiêu là ngăn chặn trốn thuế và đảm bảo rằng các tập đoàn năng lượng lớn đóng góp tương xứng với lợi ích thu được trong thời kỳ khủng hoảng.

Biện pháp này cũng có một chức năng kinh tế cụ thể là huy động nguồn lực mà không làm tăng nợ công. Các khoản tiền thu được có thể được sử dụng để tài trợ cho các can thiệp tạm thời nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời góp phần kiềm chế lạm phát. Nguyên tắc cơ bản của đề xuất là những người hưởng lợi về kinh tế từ hậu quả của chiến tranh nên đóng góp phần của mình để giảm thiểu tác động đến cộng đồng.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Italy Stephanie Craxi cũng có quan điểm thận trọng về sáng kiến này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển biện pháp này với sự hợp tác của các nhà điều hành trong lĩnh vực năng lượng. Theo bà Craxi, điều cần thiết là phải xác định các tiêu chí rõ ràng, minh bạch và có thể thực thi, tránh việc thuế bị coi là mang tính trừng phạt hoặc là gánh nặng thuế bổ sung.

Quyết định cuối cùng hiện thuộc về Ủy ban châu Âu (EC), được yêu cầu đánh giá thời điểm và phương pháp can thiệp. Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ đánh dấu một bước quan trọng hướng tới phản ứng phối hợp hơn của EU đối với các cuộc khủng hoảng năng lượng.