Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào chào đón tết Bunpimay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Vientiane Times)

Phát biểu tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân Lào, cộng đồng người Lào ở nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Lào.

Nhìn lại năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đánh giá đây là giai đoạn ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trong đó có những sự kiện đặc biệt quan trọng như: Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025); tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V…

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ trong nước và quốc tế, Lào vẫn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế tích cực. Những kết quả này có được nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng sự ủng hộ của các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith cũng nhấn mạnh vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Lào trên trường khu vực và quốc tế, coi đây là nền tảng quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith nhận định tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất ổn và xung đột. Ông kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ nhằm vượt qua khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đề nghị đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, chú trọng hiệu quả thực chất, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Kết thúc thông điệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể nhân dân Lào, cũng như cộng đồng người nước ngoài đang đóng góp cho sự phát triển của đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn Tết cổ truyền của Lào được đón mừng trong không khí hòa bình, vui tươi và an toàn.