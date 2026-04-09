Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Dangcongsan.vn

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Anh Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm (thứ nhất từ trái sang) tham gia buổi hội kiến. Ảnh: Thái Sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng và hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng, cũng như các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của hai nước và trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của nhân dân Lào. Đồng chí Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Quốc hội Khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và các chức danh Đảng và Nhà nước đã được kiện toàn, hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra và vị thế, vai trò của Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, hỗ trợ chí tình của Việt Nam đối với Lào trong mọi bước đường phát triển của Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua; nhấn mạnh việc đồng chí Trần Cẩm Tú chọn Lào là nước đầu tiên trong hoạt động đối ngoại trên cương vị Thường trực Ban Bí thư ngay sau Đại hội XIV, thể hiện sinh động sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pimay; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng nồng nhiệt nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới đồng chí Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHDCND Lào, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố khóa V; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith lãnh đạo, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư đã thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith về kết quả thành công của cuộc hội đàm với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào; bày tỏ trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước sau bầu cử Quốc hội, đặc biệt là những định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá rất cao chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam vào tháng 1/2026, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào vào tháng 2/2026. Kết quả và các định hướng hợp tác đạt được đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn mới. Phía Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Lào; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đường hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Lào trong quá trình phát triển, vì lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh – quốc phòng, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuyên biên giới, an ninh mạng; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là về hạ tầng, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có những dự án kết nối giao thông giữa hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn tại Lào trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm và Lào có tiềm năng; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, tăng cường gắn kết giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương biên giới.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, nhân dịp 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 – 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 – 2027). Đây được xác định là dấu mốc quan trọng nhằm lan tỏa trong Đảng, trong nhân dân hai nước về quan hệ hợp tác, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; khẳng định cùng nhau đoàn kết trong quan hệ song phương và phối hợp lập trường trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, khó lường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng sự đồng lòng của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trước đó, đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Dangcongsan.vn

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định chuyến thăm không chỉ là hoạt động đối ngoại quan trọng mà còn thể hiện tình hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy son sắt, có một không hai giữa hai Đảng, hai nước và diễn ra trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Thủ tướng Lào trân trọng chúc mừng đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp quan trọng của đồng chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Việt Nam. Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đồng chí Lê Minh Hưng vừa được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Lào nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội kiến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Lào dành cho Đoàn. Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Lào; khẳng định nhất quán chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân khóa V, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới; đồng thời chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội tín nhiệm bầu lại giữ chức Thủ tướng Lào nhiệm kỳ 2026 - 2031 và là Thủ tướng Lào đầu tiên là đại biểu quốc hội. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Sonexay Siphandone đứng đầu, Lào sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị- xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua thách thức.

Nhân dịp này, Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thông tin tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết quả thành công của cuộc hội đàm với Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng việc hai nước thống nhất nâng tầm và làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin chính trị, tạo nền tảng chiến lược vững bền và mở ra những triển vọng phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước trong triển khai các nội dung hợp tác. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kết nối giữa các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế bổ sung của mỗi nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bền vững, đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối chiến lược, kết nối hai nền kinh tế, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có kết nối giao thông.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về các biện pháp củng cố hơn nữa quan hệ hai nước, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn mới; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhất là kết quả Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị (tháng 12/2025), Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác năm 2026, Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026-2030.

Hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2027”. Về quan hệ quốc phòng - an ninh, hai bên cần phối hợp tốt hơn nữa trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, phòng chống ma túy, tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; gắn kết về không gian và hạ tầng phát triển; ưu tiên triển khai các dự án chiến lược kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng trọng yếu giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh gắn kết về giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác cấp địa phương sẵn có.

Trong bối cảnh phức tạp như hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hơn lúc nào hết cần tăng cường đoàn kết trong cả quan hệ song phương và trên các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.