Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh (ngoài cùng bên trái) tham dự buổi hội đàm. Ảnh: Thái Sơn

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung -Bộ trưởng Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Thủ đô Phnompenh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh Kim Thanh/Dangcongsan.vn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Maneth. Ảnh: TTXVN

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Maneth.

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ to lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia trong việc vun đắp và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia và sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hòa bình, ổn định, độc lập và phồn vinh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary. Ảnh Kim Thanh/Dangcongsan.vn

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chúc mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XVI của Việt Nam bầu giữ các trọng trách.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Việt Nam đã đạt được thời gian qua dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động; đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, đất nước Việt Nam anh em sẽ tiếp tục vững bước phát triển kinh tế-xã hội, tiến tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979 và luôn ủng hộ giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao Quốc hội hai nước phát huy vai trò cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm cân bằng giới trong hệ thống chính trị, ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam tham chính ở cả Trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước không bao giờ lay chuyển, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia trong những năm gần đây tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố tăng cường vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Về phương hướng hợp tác song phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, qua đó không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy và gắn bó.

Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và trong khuôn khổ ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư mong muốn Quốc hội Campuchia tiếp tục cùng phối hợp chặt chẽ.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia buổi hội kiến

Quốc hội hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững và cùng có lợi. Tăng cường liên kết về thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính ngân hàng và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế.

Khẳng định hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này, nhất trí giữ vững nguyên tắc không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến Lãnh đạo và nhân dân Campuchia.

Cũng trong sáng 10/4, tại thủ đô Phnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum đã tiến hành hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng thăm chính thức Vương quốc Campuchia, trân trọng chuyển tới Samdech Say Chhum và Lãnh đạo cấp cao Đảng (CPP) lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng, chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến lãnh đạo và nhân dân Campuchia; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Campuchia đã đạt được thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại hội đàm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Samdech Say Chhum bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao mối quan hệ hết sức tốt đẹp sẵn có giữa hai Đảng, nhân dân hai nước nhất là diễn ra trong không khí đất nước và nhân dân Campuchia tưng bừng đón tết cổ truyền.

Samdech Say Chhum chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đã tổ chức thành công Đại hội XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Samdech Say Chhum tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng cũng trải qua gian khổ, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Mối quan hệ gắn bó này được các thế hệ lãnh đạo trước vun đắp cho đến các thế hệ lãnh đạo hiện nay và tiếp tục đến tương lai.

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả những kết quả tích cực đạt được trong các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước vừa qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết quả cuộc gặp Ban thường vụ hai Đảng tháng 2/2026.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum tại hội đàm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao và trao đổi giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa các ban của Đảng và các cơ quan hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi tình hình, tham vấn kịp thời về các vấn đề phát sinh và cùng quan tâm, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai Lãnh đạo nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí tăng cường hợp tác, triển khai tốt các thỏa thuận, kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh, ổn định phục vụ phát triển của mỗi nước và của cả khu vực.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nền kinh tế; nâng cao hiệu quả phối hợp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc theo tinh thần cuộc gặp cấp cao hai Đảng tháng hai vừa qua để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến người gốc Việt và công dân hai nước trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng pháp luật và lợi ích chính đáng của nhau.

Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tại hội đàm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hai bên khẳng định cần tăng cường hơn nữa phối hợp trong công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác Mê Công và các diễn đàn khu vực, quốc tế mà hai nước cùng tham gia; đóng góp tích cực vào việc giữ vững đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy xử lý các vấn đề khu vực trên cơ sở đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Campuchia chụp hình lưu niệm tại Cung 07 tháng Giêng ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Thái Sơn)

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2027

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước.