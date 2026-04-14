Mỹ và Iran xem xét tái đàm phán nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn

Mỹ và Iran đang thảo luận về việc tổ chức thêm vòng đàm phán trực tiếp nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn dài hạn hơn sau khi cuộc gặp tại Islamabad (Pakistan) do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu không đạt được đột phá.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các nguồn tin đề nghị giấu tên chia sẻ với Bloomberg (Mỹ) rằng hai bên chủ trương tổ chức vòng đàm phán mới trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, được công bố ngày 7/4, hết hiệu lực. Một phương án là quay lại Islamabad cho vòng đàm phán thứ hai, dù các địa điểm khác cũng đang được cân nhắc.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay trước đề nghị bình luận của báo giới.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 13/4 đưa tin, các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận khả năng tổ chức thêm một cuộc gặp. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết các nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn.

Cùng ngày 13/4, Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán, tiết lộ rằng phía Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ. Tuy nhiên, cùng thời điểm, ông vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải sống còn - nhằm gia tăng sức ép lên Tehran.

“Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi sáng nay từ những người phù hợp có thẩm quyền, và họ muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói tại Nhà Trắng, nhưng không nêu rõ các bên liên quan.

Ngoài ra, theo nguồn thạo tin của Bloomberg, các quan chức từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Iran, mở ra khả năng cho cuộc gặp có thể được tổ chức tại một trong hai quốc gia này.

Cuối tuần qua, phó Tổng thống Vance rời Islamabad mà không đạt được kết quả, sau một ngày đàm phán bất thành. Ông Vance và Tổng thống Trump cho rằng tiến trình thương lượng đổ vỡ vì Iran không chấp nhận từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Về phía mình, Iran vốn luôn phủ nhận ý định chế tạo bom hạt nhân và khẳng định quyền làm giàu urani, lại quy trách nhiệm cho những đòi hỏi “thái quá” từ phía Mỹ.

Dù vậy, cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại. Bộ Ngoại giao Iran đánh giá rằng những bất đồng không thể giải quyết chỉ trong một vòng thương lượng.

Đáng chú ý, trong bài đăng ngày 12/4, Tổng thống Trump cho hay các đặc phái viên của ông “đã trở nên rất thân thiện và tôn trọng phía Iran”.

