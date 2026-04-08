Quân đội Mỹ không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran

Một khu vực bị trúng tên lửa của Iran tại Haifa, miền bắc Israel, ngày 6/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Trung Đông, tình hình thực địa làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột có thể vượt tầm kiểm soát.

Chiều 7/4 (theo giờ địa phương), Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu chiến lược tại Iran.

Giới chức an ninh Israel cho biết Không quân nước này đã oanh kích khoảng 10 đoạn đường sắt và cầu được coi là “then chốt” tại Iran. Các mục tiêu này bị cáo buộc được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để vận chuyển vũ khí và khí tài quân sự.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát cảnh báo hiếm hoi, yêu cầu người dân Iran tránh sử dụng tàu hỏa cho đến tối cùng ngày nhằm giảm thiểu rủi ro.

Các cuộc tấn công được cho là một phần trong chiến lược mở rộng của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc gia của Iran, với mục tiêu gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Tại thành phố Kashan, một vụ tấn công vào cầu đường sắt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong khi đó, toàn bộ dịch vụ tàu hỏa tại Mashhad - thành phố lớn thứ hai Iran - đã bị đình chỉ vô thời hạn sau cảnh báo từ phía Israel.

Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao cho biết quân đội Mỹ cũng đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nằm ngoài khơi phía Tây Iran.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hết hiệu lực, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ leo thang quân sự mạnh mẽ hơn, bao gồm các đòn tấn công vào và hệ thống cầu.

Ở chiều ngược lại, Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục gia tăng các đợt tập kích nhằm vào lãnh thổ Israel.

Tại thành phố Nahariya ở miền Bắc, một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị thương nhẹ sau khi rocket của Hezbollah rơi xuống khu vực dân cư.

Khoảng 10 quả rocket cũng đã được phóng từ Liban trong vụ tấn công này, trong đó ít nhất một quả rơi trúng đường phố, gây hư hại xe cộ và nhà cửa lân cận.

Iran cũng 2 lần phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm nhằm vào miền trung Israel, gây thiệt hại tại nhiều khu vực nhưng không ghi nhận thương vong. Các điểm bị ảnh hưởng bao gồm Tel Aviv, Rosh Haayin và Ramat Hasharon.

Trước đó trong đêm, một đợt tấn công khác nhằm vào Beersheba và khu vực phía nam Israel nhưng không gây thiệt hại.

Theo một số nguồn tin trong khu vực, các quốc gia láng giềng Vùng Vịnh ngày 7/4 cũng ghi nhận các cuộc tấn công. Ít nhất hai người thiệt mạng tại khu vực người Kurd ở Iraq, đồng thời một số cơ sở bị nhắm mục tiêu và cây cầu duy nhất nối Saudi Arabia với Bahrain phải tạm thời đóng cửa.

Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp khi giới chức Iran kêu gọi người dân, bao gồm cả thanh thiếu niên, tham gia hỗ trợ tại các trạm kiểm soát và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hàng triệu người dân sẵn sàng “hy sinh để bảo vệ đất nước,” cho thấy nguy cơ xung đột còn kéo dài và khó lường.

Trước việc căng thẳng liên tục leo thang, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời phản đối mọi hành động quân sự nhằm vào dân sự thiết yếu.

Tại buổi họp báo ở Brussels ngày 7/4, người phát ngôn về đối ngoại và chính sách an ninh của Ủy ban châu Âu, bà Anitta Hipper nhấn mạnh EU luôn cho rằng giải pháp ngoại giao là cần thiết trong xử lý khủng hoảng.

Quan chức này cảnh báo các hành động nhằm vào hạ tầng dân sự có thể gây hậu quả nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và trên phạm vi rộng hơn.

EU kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế.