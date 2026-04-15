Tại sao bức tranh Picasso trị giá 1 triệu USD lại được bán với giá 117 USD?

Tác phẩm “Tête de Femme” của họa sĩ Tây Ban Nha Pablo Picasso, được định giá khoảng 1 triệu USD, đã được quay xổ số nhằm hỗ trợ Quỹ Nghiên cứu Alzheimer. Ảnh: Picasso Estate

Theo kênh CNN ngày 15/4, một người tên là Ari Hodara đã trở thành người chiến thắng may mắn của chương trình quay xổ số “1 bức Picasso với giá 100 euro”, mang đến cho người tham gia cơ hội sở hữu tác phẩm “Tête de Femme” vẽ năm 1941 của Picasso. Giá mỗi vé đúng như tên gọi của cuộc thi là 100 euro, tương đương khoảng 117 USD (hơn 3 triệu đồng).

Tổng cộng có 120.000 vé được phát hành và toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Nghiên cứu Alzheimer, tổ chức hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng về căn bệnh này trên khắp châu Âu.

Ông Hodara, người đã mua vé trúng thưởng mang số 94715 vào cuối tuần trước, là một người yêu nghệ thuật sống tại Paris và làm việc trong lĩnh vực bán phần mềm. Khi biết mình sở hữu một tác phẩm của Picasso, ông vô cùng bất ngờ. “Làm sao tôi có thể kiểm tra đây không phải là trò lừa đảo?”, ông nói qua điện thoại khi Péri Cochin, một trong những người tổ chức, thông báo kết quả trong sự kiện phát trực tiếp. Bà chuyển sang gọi video và cho ông nhìn thấy khán giả. Ông Hodara nói và cười lớn: “Có ai lại không vui khi thắng giải một bức tranh Picasso không? Tôi nghĩ là không”.

Đây là lần thứ ba chiến dịch được tổ chức. Chương trình “1 bức Picasso với giá 100 euro” đầu tiên diễn ra năm 2013, trong đó số tiền được dùng để bảo tồn thành phố lịch sử Tyre ở miền Nam Liban. Lần thứ hai vào năm 2020 và số tiền được dùng để hỗ trợ các chương trình nước sạch và vệ sinh trong thời điểm đỉnh dịch COVID-19.

Ông Olivier Widmaier Picasso, cháu trai của danh họa, cho biết trước sự kiện rằng ông của mình đã vẽ “Tête de Femme” cũng trong xưởng vẽ mà ông sáng tác kiệt tác "Guernica". Ông cho rằng tác phẩm này đang bị định giá thấp. Ông nói: “Tranh này có giá trị cao hơn nhiều so với 1 triệu USD, vì vậy đây sẽ là một giải thưởng rất lớn”.

Các tác phẩm của Picasso từng đạt mức giá rất lớn tại các cuộc đấu giá. Bức "Les Femmes d’Alger (Version 'O')" đã được bán với giá hơn 179 triệu USD vào năm 2015.

Phòng trưng bày Opera Gallery, đơn vị hiến tặng bức tranh, cho biết Pablo Picasso đã ở Paris khi vẽ “Tête de Femme”. Thời điểm đó, Chiến tranh Thế giới thứ hai đang diễn ra khắp châu Âu và phần lớn nước Pháp bị Đức chiếm đóng.

“Tête de Femme” dài khoảng 38 cm và rộng 25 cm. Biểu cảm của người phụ nữ trong tranh, được thể hiện bằng nhiều sắc độ xám, bị biến dạng có chủ ý theo phong cách lập thể đặc trưng của Picasso. Theo Opera Gallery, tác phẩm phản ánh giai đoạn suy tư và làm việc tập trung trong xưởng của họa sĩ này.

Ông Widmaier Picasso cho biết một người bạn của ông đã đưa ra sáng kiến “1 bức Picasso với giá 100 euro”. Ông kể: “Bạn tôi cho rằng đây là một cách làm từ thiện hiện đại, khi cho mọi người cơ hội sở hữu một tác phẩm nghệ thuật thực sự của ông tôi và đồng thời tham gia vào các hoạt động nhân đạo”.

Ông Olivier Widmaier Picasso và người dẫn chương trình truyền hình Pháp Péri Cochin đứng cạnh tác phẩm “Tête de Femme” của họa sĩ Pablo Picasso. Ảnh: Picasso Estate

Ông Widmaier Picasso tin rằng ông mình sẽ ủng hộ sáng kiến này. Ông nói: “Ông tôi là người tiên phong theo nhiều cách. Tôi nghĩ ông luôn quan tâm đến việc tham gia những điều mới mẻ. Tôi cho rằng ngày nay ông có thể sẽ quan tâm đến video hoặc thậm chí là trí tuệ nhân tạo”.

Theo ông Widmaier Picasso, người giành được bức “Tête de Femme” có thể tự do làm bất cứ điều gì với tác phẩm. Người thắng cuộc lần đầu tiên đã quyết định trưng bày phần thưởng của mình trong một bảo tàng. Ông nói: “Ai cũng có thể làm điều họ muốn. Họ có thể để tranh trong phòng khách, trưng bày trong triển lãm hoặc bán lại”.

Ông Widmaier Picasso cho rằng ông mình cũng sẽ đồng ý để người chiến thắng tự quyết định, vì đó chính là cách ông từng làm. Ông kể rằng bà của mình, Marie-Thérèse Walter, mới 17 tuổi khi Picasso bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bà. Khi đó, họa sĩ đang ở độ tuổi ngoài 40, đã kết hôn và có con trai nhỏ.

Các đường nét của Marie-Thérèse Walter xuất hiện trong các tác phẩm của Picasso trong suốt thập kỷ tiếp theo. Ông Widmaier Picasso cho biết ông mình đã “đền đáp” bà cho những năm tháng truyền cảm hứng. Ông kể: “Khi ông tôi tặng tác phẩm nghệ thuật, đó là tặng mãi mãi. Đó là một quyết định rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với tác phẩm. Ông tôi đã tặng rất nhiều tác phẩm cho người phụ nữ của mình và bà đã giữ tất cả cho đến khi qua đời. Vì vậy tôi trao cho người thắng mọi lựa chọn”.