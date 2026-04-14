Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Iran "thiệt hại ít nhất 270 tỷ USD" trong 6 tuần chiến sự

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Quan chức Iran ước tính thiệt hại trong chiến sự là khoảng 270 tỷ USD, yêu cầu Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh bồi thường.

"Bồi thường chiến tranh là một trong những chủ đề mà đội ngũ đàm phán theo đuổi và đã được đặt ra trong vòng đối thoại ở Islamabad. Ước tính thiệt hại cần được cân nhắc ở nhiều tầng lớp khác nhau. Chúng tôi đánh giá tổn thất từ những đòn tấn công của Mỹ và Israel là khoảng 270 tỷ USD", Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn chính phủ Iran, nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm nay.

Bà lưu ý rằng đây mới là ước tính sơ bộ sau 6 tuần chiến sự, số liệu thực tế có thể cao hơn sau khi Iran tiến hành đầy đủ đánh giá. Ngoài yêu cầu bồi thường nhắm đến Mỹ và Israel, Iran cho rằng một số nước tại vùng Vịnh tham gia chiến dịch của Washington cũng cần chịu trách nhiệm liên đới.

Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP
Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP

Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani ngày 13/4 gửi thư cho Liên Hợp Quốc, trong đó đề nghị 5 nước vùng Vịnh gồm Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Giới chức Iran chỉ ra rằng các nước vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tiến hành chiến dịch là hành động vi phạm nghĩa vụ quốc tế. "Những nước này cần bồi thường đầy đủ cho mọi thiệt hại của Iran, bao gồm cả tổn thất vật chất lẫn tinh thần", bức thư có đoạn.

Bộ Ngoại giao UAE từng tuyên bố nước này không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, đồng thời khẳng định cam kết trung lập và duy trì ổn định khu vực.

Căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết số 2817, lên án những cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh. Tehran chỉ trích nghị quyết này, cho rằng nội dung văn kiện không công bằng và không có cơ sở pháp lý.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/iran-thiet-hai-it-nhat-270-ty-usd-trong-6-tuan-chien-su-5062264.html

Tags:

#Iran ước tính thiệt hại chiến tranh #thiệt hại chiến tranh #chiến tranh Iran

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự "Epic Fury" và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.