Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Forbes.

“Trong những ngày tới, chúng tôi có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang ở ngoài biển. Khoảng 140 triệu thùng,” ông Bessent chia sẻ với Fox Business.

“Đó tương đương nguồn cung trong khoảng 10 ngày đến hai tuần mà Iran dự kiến xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc” - quan chức này cho biết, đồng thời xác nhận Washington muốn sử dụng chính lượng dầu của Iran để kiềm chế giá trong 10 - 14 ngày tới khi chiến dịch nhằm vào Iran tiếp diễn.

Giá dầu đã duy trì trên 100 USD/thùng trong phần lớn thời gian của hai tuần qua, kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng từng áp dụng biện pháp tương tự khi tạm thời cho phép bán lượng dầu Nga bị trừng phạt đang mắc kẹt trên tàu, giúp bổ sung khoảng 130 triệu thùng vào nguồn cung toàn cầu.

Một số nguồn tin cho biết, cách thức Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với dầu Iran có thể là cấp miễn trừ tương tự như đã làm với dầu Nga, qua đó cho phép bán lượng dầu đã mắc kẹt ngoài khơi trong một khoảng thời gian giới hạn.

Bộ trưởng Scott Bessent cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm các biện pháp nhằm tăng nguồn cung dầu, bao gồm việc đơn phương xả kho Dự trữ Dầu mỏ chiến lược (SPR), bên cạnh kế hoạch phối hợp với G7 trước đó để xả kho 400 triệu thùng dầu.

Ông Scott Bessent cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Mỹ sẽ “tuyệt đối không” can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ, mà tập trung tăng nguồn cung thực tế nhằm bù đắp mức thiếu hụt 10 -14 triệu thùng/ngày do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Theo The Guardian, CNN, FT