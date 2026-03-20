Mỹ tuyên bố đã phá hủy 11 tàu ngầm Iran

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hegseth cho biết Mỹ đã tấn công 7.000 mục tiêu ở Iran, phá hủy hàng chục tàu rải thủy lôi và 11 tàu ngầm các loại.

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng chiến dịch nhằm vào Iran vẫn diễn tiến theo đúng kế hoạch, song chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không đặt ra mốc cụ thể về thời điểm kết thúc xung đột. "Tổng thống Mỹ sẽ quyết định khi nào mọi thứ dừng lại", ông cho hay.

Theo ông Hegseth, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào 7.000 mục tiêu trong lãnh thổ Iran, đánh trúng hơn 40 tàu rải thủy lôi và phá hủy 11 tàu ngầm của nước này.

"Khả năng nhắm mục tiêu của chúng tôi vẫn chính xác như ngày đầu tiên và diễn ra theo đúng kế hoạch", ông nói, nhấn mạnh mục đích chiến dịch là phá hủy các bệ phóng tên lửa, cơ sở công nghiệp quốc phòng và hải quân của Iran, đồng thời ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 19/3. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 19/3. Ảnh: AFP

Trả lời câu hỏi về khả năng Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, Bộ trưởng Hegseth thừa nhận Tehran "bước vào cuộc chiến với rất nhiều vũ khí".

"Đây là lý do chúng tôi tiếp tục hành động quyết liệt và mạnh mẽ nhất có thể, nhằm chống lại năng lực tên lửa đạn đạo của họ", Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ nói, song nhấn mạnh rằng Iran vẫn còn "một số năng lực nhất định".

Ông không phủ nhận thông tin rằng Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách hơn 200 tỷ USD để trình lên quốc hội nhằm phục vụ cho chiến dịch tấn công Iran. "Tôi nghĩ con số đó có thể thay đổi. Cần tiền để loại bỏ những kẻ xấu xa", Bộ trưởng Hegseth nói.

Trong cùng cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết quân đội nước này "vẫn đi đúng hướng" để đạt được các mục tiêu đề ra và ngày càng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Trước khi xung đột bùng phát, hải quân Iran sở hữu ít nhất 20 tàu ngầm, gồm 3 tàu Đề án 877EKM "Paltus" do Liên Xô và Nga sản xuất, trong đó hai chiếc đã ngừng hoạt động, cùng một tàu ngầm cỡ trung lớp Fateh và 16 tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Ghadir do Tehran tự phát triển.

Hình ảnh do quân đội Mỹ công bố hôm 3/3 cho thấy tàu ngầm IRIS Fateh bị phá hủy khi neo đậu tại cảng.

Xung đột Trung Đông đã kéo dài gần ba tuần và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ và Israel đều tuyên bố "đã giành chiến thắng", nhưng sẽ tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi hoàn thành các mục tiêu. Trong khi đó, Iran vẫn tiếp tục tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái vào các mục tiêu tại hàng loạt quốc gia Trung Đông.

Theo Reuters, CNN

#Mỹ #Iran #tàu ngầm #chiến dịch quân sự #quân đội Mỹ #xung đột Trung Đông #tấn công

