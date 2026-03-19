Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 18/3 tuyên bố cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez, người đã lãnh đạo quân đội nước này gần một thập kỷ dưới thời cựu tổng thống Nicolas Maduro.

Bà bổ nhiệm tướng Gustavo Gonzalez Lopez làm người thay thế. Ông Gonzalez Lopez từng là người đứng đầu cơ quan tình báo Sebin. Vài ngày sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt, tướng này được bổ nhiệm làm lãnh đạo lực lượng cận vệ tổng thống và cục phản gián.

Trong thông báo thay đổi nhân sự, bà Rodriguez cảm ơn những đóng góp của ông Lopez, nhưng không giải thích lý do thay đổi vị trí quan trọng này.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Gustavo Gonzalez Lopez tại sự kiện ở Caracas, Venezuela ngày 18/3. Ảnh: AP

Padrino Lopez, 62 tuổi, bày tỏ trên Telegram rằng việc từng đảm nhận vai trò lãnh đạo quân đội và bảo vệ hòa bình đất nước là "niềm vinh dự lớn nhất trong đời tôi". Ông vốn là đồng minh chủ chốt của cựu tổng thống Maduro.

Giới quan sát cho rằng quyết định đưa ông Gonzalez Lopez vào nội các thể hiện tinh thần cải cách trong thời kỳ hậu nhiệm kỳ của ông Maduro. Bà Rodriguez trước đó cũng thay đổi các bộ trưởng năng lượng điện, nhà ở, giao thông vận tải và lao động.

Sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt ông Maduro hồi tháng 1, bà Rodriguez đã trở thành lãnh đạo đất nước và đang đối mặt nhiều thách thức trong việc điều hành quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ được cho là lớn nhất thế giới. Bà đã cải cách các quy định về dầu mỏ và ban hành luật ân xá.