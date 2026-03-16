Vì sao quốc lộ 15 qua dốc Đồng Bụt hư hỏng nặng?

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Quốc lộ 15 đoạn qua dốc Đồng Bụt giáp ranh giữa xã Hà Linh và xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi", gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Thời gian gần đây, khi lưu thông trên quốc lộ 15 (trước đây là quốc lộ 15A) đoạn từ ngã ba Khe Giao ở xã Toàn Lưu đi xã Hà Linh, người tham gia giao thông không khỏi lo lắng khi mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp.
Trên đoạn tuyến quốc lộ 15 bị hư hỏng, vị trí qua dốc Đồng Bụt (dài khoảng 1 km) giáp ranh giữa xã Hà Linh và xã Toàn Lưu, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng hơn cả.
Theo ghi nhận, đoạn tuyến quốc lộ 15 qua dốc Đồng Bụt đã bị bong tróc, tạo thành nhiều “ổ gà”, “ổ voi” trên mặt đường. Phương tiện khi lưu thông qua đây phải giảm tốc độ, đi chậm để tránh các điểm hư hỏng.
Quốc lộ 15 qua dốc Đồng Bụt có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Việc mặt đường đoạn tuyến xuất hiện nhiều điểm hư hỏng gây mất an toàn giao thông.
Mối nguy tai nạn giao thông hiện hữu với người đi xe máy, nhất là vào buổi tối, tầm quan sát bị hạn chế. Người đi xe máy dễ bị mất lái, có thể dẫn tới những tai nạn đáng tiếc.
Ông Nguyễn Văn Nam - Hạt trưởng Hạt Giao thông số 6 (Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh - đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tuyến quốc lộ 15) cho hay: Khu vực qua dốc Đồng Bụt có mạch nước ngầm dẫn tới mặt đường dễ bị sụt lún, nứt gãy hơn.
Cùng với đó, xung quanh dốc Đồng Bụt có 4 mỏ đất san lấp đang được khai thác, lượng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông tấp nập càng khiến cho mặt đường xuống cấp, hư hỏng nhanh.
Trước tình trạng hư hỏng mặt đường, đơn vị quản lý tuyến dù đã triển khai biện pháp duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhưng tình hình không mấy cải thiện. Hiện, đơn vị này đã cắm biển báo ở 2 chiều di chuyển để cảnh báo người tham gia giao thông giảm tốc độ khi qua dốc Đồng Bụt.
Video: Hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ 15 qua dốc Đồng Bụt bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

