Đầu tư hạ tầng, kiểm soát dịch bệnh - "chìa khóa" cho vụ tôm thắng lợi

Nâng cấp hạ tầng phục vụ nuôi trồng hiện đại

Thời điểm này, Công ty CP Thủy sản Long Vân (xã Mai Phụ) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng giai đoạn 2 hệ thống nuôi tôm thâm canh trên diện tích 10 ha. Doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các hạng mục như: đấu nối đường ống, xây dựng kho chứa thức ăn, vật tư, lắp đặt hệ thống mái che tại khu ương dưỡng…, phấn đấu đưa vào sản xuất trong tháng 4 tới.

Anh Nguyễn Trung Trực - phụ trách dự án của Công ty CP Thủy sản Long Vân cho biết: “Giai đoạn 2 của dự án được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại gồm 10 ao ương dưỡng và 16 ao nuôi ngoài trời, áp dụng quy trình nuôi thâm canh 3 giai đoạn. Bình quân mỗi năm có thể thả nuôi từ 3 - 4 vụ, năng suất đạt trên 50 tấn/ha/năm”.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc nuôi tôm giai đoạn đầu trong hệ thống ao ương dưỡng có mái che rất phù hợp.

Trước yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn chế dịch bệnh phát sinh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để lót bạt đáy ao, xây dựng bể tròn khung sắt lót bạt, hệ thống nuôi tôm có mái che, sẵn sàng bước vào vụ nuôi mới.

Anh Đặng Văn Tuệ (xã Cổ Đạm) cho biết: "Vụ này, gia đình đầu tư hạ tầng nuôi trên diện tích 1,5 ha, bước đầu áp dụng mô hình nuôi 2 giai đoạn. Dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng đổi lại việc nuôi bài bản hơn, hạn chế rủi ro, kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách nuôi truyền thống".

Cùng với cải tạo ao hồ, việc nâng cấp hạ tầng tại các vùng nuôi tập trung cũng được nhiều địa phương quan tâm. Vùng nuôi của HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc (phường Trần Phú) có tổng diện tích gần 50 ha với gần 40 hộ tham gia sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng vẫn chưa đồng bộ khi người dân phải sử dụng chung một tuyến kênh cho cả việc cấp và thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh.

Để khắc phục bất cập này, UBND phường Trần Phú đã xây dựng kế hoạch, tập trung sửa chữa hệ thống cống điều tiết nước, triển khai dự án mương thoát thải với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách phường.

Ông Trương Quang Lộc - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc (phường Trần Phú) cho biết: "Khi hoàn thành, công trình sẽ tách riêng hệ thống cấp và thoát nước, hạn chế ô nhiễm, giảm thiểu dịch bệnh và nâng cao hiệu quả sản xuất. Người nuôi tôm cũng yên tâm hơn trong quá trình tái đầu tư, ứng dụng công nghệ và mở rộng sản xuất năm 2026”.

Thời điểm này, xã Mai Phụ cũng đang hoàn thiện dự án xây dựng cống qua đê Tả Nghèn tại K38+800 và hệ thống cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp tiêu thoát lũ với tổng mức đầu tư hơn 6, 6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: "Đây là công trình hạ tầng quan trọng, góp phần chủ động nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn trong thời gian tới".

Tăng cường quản lý môi trường, dịch bệnh

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống hạ tầng, công tác theo dõi dịch bệnh và quản lý môi trường nuôi được đặc biệt chú trọng. Vụ tôm xuân hè 2026, xã Thạch Hà dự kiến thả nuôi trên diện tích hơn 60 ha tôm thẻ chân trắng. Để đạt kết quả tốt, địa phương đã khuyến cáo bà con thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng ao nuôi, lựa chọn con giống chất lượng ngay từ đầu vụ.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Thạch Hà cho biết: “Xã tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, theo dõi sát tình hình môi trường, dịch bệnh tại các vùng nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh chủ động cho người nuôi, hạn chế thấp nhất rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất”.

Công tác quản lý môi trường, giám sát dịch bệnh được ngành chuyên môn triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) phối hợp với các địa phương kiểm tra môi trường tại 38 vùng nuôi tập trung thuộc 19 xã, phường ven biển với các chỉ tiêu như pH đất, độ mặn, pH nước, độ kiềm. Kết quả cho thấy, các thông số quan trắc đầu vụ cơ bản đều nằm trong giới hạn cho phép.

Cùng với đó, ngành chuyên môn tiến hành thu 52 mẫu tôm tự nhiên tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh để xét nghiệm, kiểm tra mầm bệnh đốm trắng; kết quả chưa phát hiện bệnh trên các mẫu tôm. Đây là những điều kiện thuận lợi để người nuôi yên tâm bước vào vụ sản xuất mới.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, vụ tôm xuân hè năm nay Hà Tĩnh sẽ sản xuất trên diện tích 1.700 - 1.800 ha. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, thường cho năng suất cao, ổn định và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đạt sản lượng 6.700 tấn trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành NN&MT.

Vì vậy, ngành chuyên môn tiếp tục tập trung hướng dẫn các hộ nuôi tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật ngay từ đầu vụ; tăng cường kiểm tra chỉ tiêu môi trường, giám sát các loại dịch bệnh để kịp thời cảnh báo, xử lý, nhất là đối với bệnh đốm trắng. Ngoài ra, ngành khuyến cáo người nuôi cần chú trọng cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ sản xuất, bố trí ao lắng và xử lý nước đạt yêu cầu trước khi cấp vào ao nuôi; chỉ thả giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch theo quy định, có kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh nguy hiểm như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, vi bào tử trùng...”.

