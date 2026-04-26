Sức hút của sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng

“Cháy hàng” tại hội chợ

Hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã (HTX) và OCOP lần thứ nhất do Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức tại KKT Vũng Áng diễn ra trong 2 ngày (23-24/4). Tại hội chợ, nhiều cơ sở, HTX và doanh nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu thị trường tích cực ngoài mong đợi.

Sản phẩm giò me Tiến Giáp "cháy hàng" trong ngày đầu diễn ra hội chợ.

Ông Nguyễn Đình Giáp - chủ cơ sở giò me Tiến Giáp (xã Hương Khê) cho biết: “Chúng tôi đã tham gia nhiều hội chợ thương mại, song đây là hội chợ đặc biệt khi đưa sản phẩm vào bày bán tại một doanh nghiệp lớn. Chúng tôi đưa tới hội chợ hơn 2 tạ giò me cùng các sản phẩm khác và ngay trong ngày mở bán đầu tiên đã “cháy hàng”. Điểm đáng chú ý, sản phẩm không chỉ được người lao động trong nước ưa chuộng mà còn thu hút cả lao động nước ngoài đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh và các nhà thầu tại KKT Vũng Áng. Giò me Tiến Giáp đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, được chế biến từ nguyên liệu địa phương với hương vị đặc trưng, mức giá hợp lý là những “điểm cộng” với người tiêu dùng”.

Tại hội chợ, các sản phẩm nông sản khác như: gạo, nước mắm, các mặt hàng thủy hải sản… cũng ghi nhận kết quả khả quan. Theo các chủ cơ sở sản xuất, hội chợ không chỉ thành công về mặt doanh số tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng.

Sau hội chợ, đã có 2 doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng kết nối tiêu thụ sản phẩm gạo của HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường cho hay: “Tại hội chợ, nhiều công nhân đã tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm gạo địa phương. Đặc biệt, việc sản phẩm được các đơn vị quản lý bếp ăn tập thể tại KKT Vũng Áng lựa chọn là một tín hiệu đáng mừng. Sau hội chợ, đã có 2 doanh nghiệp liên hệ chúng tôi để đặt hàng cho các bếp ăn tập thể. Nếu được đưa vào chuỗi cung ứng này, gạo Hà Tĩnh sẽ có thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài”.

Nước mắm Luận Nghiệp - sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia được bày bán tại hội chợ.

Dịp này, các thương hiệu nước mắm OCOP 5 sao cấp quốc gia như: Luận Nghiệp, Phú Khương cũng tạo được niềm tin mạnh mẽ với người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hương (công nhân Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) chia sẻ: “Lâu nay, chúng tôi vẫn sử dụng các loại nước mắm công nghiệp trên thị trường. Nhờ hội chợ lần này, chúng tôi đã biết đến nhiều thương hiệu nước mắm Hà Tĩnh. Chúng tôi đã mua thử nghiệm và nếu phù hợp sẽ lựa chọn nước mắm Hà Tĩnh để sử dụng lâu dài”.

Từ hội chợ đến chiến lược tiêu thụ dài hạn

Điểm đáng chú ý tại hội chợ lần này là quy mô thị trường. Lực lượng lao động tại Formosa Hà Tĩnh và các nhà thầu trong KKT Vũng Áng lên tới 10.000 người. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thường xuyên, ổn định và có xu hướng lựa chọn sản phẩm tiện lợi, giá cả hợp lý.

Thực tế cho thấy, lâu nay nguồn thực phẩm phục vụ cho lực lượng này phần lớn đến từ các kênh cung ứng bên ngoài, trong khi sản phẩm địa phương vẫn chưa tiếp cận sâu. Hội chợ lần này vì thế đóng vai trò như một “phép thử” thị trường và kết quả bước đầu cho thấy dư địa phát triển rất lớn.

Đa dạng sản phẩm được bày bán tại hội chợ.

Ông Lê Đăng Phúc – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Hội chợ đã thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động tại KKT Vũng Áng. Phần lớn cơ sở đều tiêu thụ hết sản phẩm, đồng thời thiết lập được các mối liên kết để tiếp tục cung ứng hàng hóa vào KKT Vũng Áng trong tương lai. Từ đây cho thấy nếu được tổ chức bài bản, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh hoàn toàn có thể cạnh tranh và đứng vững trong môi trường tiêu dùng công nghiệp”.

Công nhân tại KKT Vũng Áng tìm hiểu mua hàng tại hội chợ.

“Từ thành công bước đầu, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chiến lược đưa sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vào khu công nghiệp, bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, để đáp ứng được thị trường rộng lớn này, các cơ sở sản xuất cần đảm bảo các tiêu chí khắt khe. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng đồng đều và khả năng đáp ứng số lượng lớn. Thị trường bếp ăn tập thể không giống với kênh bán lẻ truyền thống; các doanh nghiệp yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, cũng như khả năng cung ứng ổn định theo hợp đồng dài hạn. Điều này đòi hỏi các HTX phải nâng cấp quy trình sản xuất theo hướng quy mô hàng hóa, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản. Cùng đó, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, bộ nhận diện thương hiệu, minh bạch thông tin sẽ giúp sản phẩm OCOP gia tăng lợi thế cạnh tranh” - ông Lê Đăng Phúc nhấn mạnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh và Formosa Hà Tĩnh tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Từ phía doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Hội chợ ghi nhận sự đón nhận tích cực của người lao động đối với các sản phẩm địa phương. Thời gian tới, Formosa Hà Tĩnh dự kiến sẽ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch cụ thể, bao gồm việc mở các cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ngay trong khuôn viên doanh nghiệp. Nếu được triển khai, đây sẽ là kênh phân phối trực tiếp, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng, đồng thời tạo đầu ra bền vững cho các nhà sản xuất địa phương. Chúng tôi cũng sẽ kết nối để giúp các HTX đưa sản phẩm vào các bếp ăn tập thể tại KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ngoài câu chuyện chất lượng sản phẩm, quy mô hàng hóa cung ứng, các HTX cần nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp với thu nhập người lao động để có thể cung ứng sản phẩm lâu dài”.