Dòng vốn ngân hàng tại Hà Tĩnh: Tăng chậm nhưng chắc!

Huy động vốn và tín dụng cùng "giảm tốc"

Đến cuối tháng 4/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 130.900 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm, trong khi cùng kỳ năm trước, mức tăng đạt khoảng 7%. Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ đạt khoảng 133.570 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng 6% của cùng kỳ năm trước.

Nhìn những con số “đầu vào” và “đầu ra” của dòng vốn ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đều có dấu hiệu chững hơn so với cùng kỳ năm 2025. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, đây là xu hướng chung trong bối cảnh nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, sức hấp thụ vốn chưa thực sự mạnh. Bên cạnh đó, dòng vốn tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, điều này đã góp phần đảm bảo an toàn hệ thống nhưng cũng làm giảm tốc độ tăng trưởng chung.

Ở chiều huy động, việc thu hút và giữ chân dòng tiền của các ngân hàng cũng không hề dễ dàng. Nguyên nhân là do cuộc đua lãi suất diễn ra khá quyết liệt, khách hàng có xu hướng “chia nhỏ” dòng tiền hoặc dịch chuyển linh hoạt giữa các tổ chức tín dụng để tối ưu lợi ích. Trong khi đó, tiền gửi từ doanh nghiệp thu hẹp do doanh nghiệp phải ưu tiên vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thay vì duy trì số dư lớn tại ngân hàng.

Đến tháng 4/2026, tổng nguồn huy động vốn tại Vietcombank Hà Tĩnh đạt 19.800 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 18.000 tỷ đồng. Quy mô hoạt động vẫn được duy trì ở mức cao song đơn vị luôn chịu áp lực lớn về tăng trưởng. Huy động vốn gặp nhiều khó khăn, tín dụng chủ yếu tăng ở phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân với mức tăng 3,9% so với đầu năm.

Trước diễn biến này, Vietcombank Hà Tĩnh tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, cân đối nguồn vốn và cơ cấu kỳ hạn hợp lý để giữ ổn định lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân; đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững vị thế ngân hàng chủ lực trên địa bàn.

Bắc Á Bank Hà Tĩnh đang tập trung áp dụng các chính sách linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền gửi, đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn.

Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, dù mặt bằng lãi suất huy động được duy trì ở mức cạnh tranh, song việc thu hút nguồn vốn vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại Bắc Á Bank Hà Tĩnh, 4 tháng đầu năm, huy động vốn giảm khoảng 4 - 5% so với đầu năm, quy mô nguồn vốn còn khoảng 3.800 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ tăng thêm khoảng 100 tỷ đồng, lên mức 1.000 tỷ đồng, cho thấy cả hai chiều hoạt động đều chưa có sự bứt phá.

Ông Phan Công Huân - Giám đốc Chi nhánh Bắc Á Bank Hà Tĩnh cho biết: “Bình thường quý I là thời điểm tốt nhất để các tổ chức tín dụng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, bức tranh thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm nhiều biến động, không theo quy luật chu kỳ thông thường. Dòng tiền liên tục được dịch chuyển giữa các kênh đầu tư; trong khi cho vay chững do sự phục hồi nền kinh tế chậm. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, chi nhánh đang tập trung áp dụng các chính sách khách hàng linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền gửi. Bên cạnh đó, đơn vị thúc đẩy cho vay, tập trung nguồn vốn cho vay hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp với lãi suất chỉ từ 9,4%/năm”.

Kiểm soát chất lượng tín dụng, khơi thông dòng vốn

Chất lượng tín dụng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục được kiểm soát tốt, không xuất hiện tình trạng các tổ chức tín dụng cạnh tranh không lành mạnh hay vượt trần lãi suất quy định.



Một điểm tích cực trong bức tranh tín dụng đầu năm tại Hà Tĩnh là chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn duy trì ở mức thấp, khoảng 0,27%/tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với các tỉnh trong khu vực (tỉnh Nghệ An là 1,16%/ tổng dư nợ; tỉnh Quảng Trị là 1,16%/tổng dư nợ). Dòng vốn tín dụng được định hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt, những tháng đầu năm, dù thị trường có nhiều biến động, song trên địa bàn không xuất hiện tình trạng các tổ chức tín dụng cạnh tranh không lành mạnh hay vượt trần lãi suất quy định. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và dưới 1 tháng là 0,5%/năm; từ 1 đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm. Đối với cho vay, lãi suất ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 4%/năm.

Đây là cơ sở quan trọng để hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, củng cố nền tảng an toàn hoạt động; tạo dư địa để cân đối nguồn vốn, điều tiết dòng tín dụng theo hướng hợp lý, bền vững, hỗ trợ cho nền kinh tế và nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp.

Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng không nung Xuân Lĩnh (xã Nghi Xuân) đang nỗ lực duy trì sản xuất dù các chi phí tăng cao.

Ông Dương Thiện Cường - Giám đốc Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng không nung Xuân Lĩnh (xã Nghi Xuân) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, công ty cung ứng ra thị trường khoảng gần 200.000 viên gạch block, đạt 16% kế hoạch năm. Chúng tôi rất mong muốn mặt bằng lãi suất cho vay ngân hàng giảm về mức ổn định giúp các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tiếp cận vốn để phục hồi sản xuất, kéo các hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động trở lại. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp có uy tín cao cần nâng hạn mức cho vay để tiếp thêm nguồn lực, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội thị trường”.

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay. Đồng thời, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, triển khai các gói tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống, tiêu dùng. Trong đó, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, các động lực tăng trưởng mới như: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, khoa học, công nghệ...