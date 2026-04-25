Rà soát cầu xuống cấp, nhỏ hẹp sau loạt bài phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Cầu Kênh bắc qua kênh chính hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên xuống cấp nghiêm trọng.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, qua nắm bắt tình hình, hiện trên địa bàn tỉnh có một số cầu nằm trên các tuyến đường bộ do UBND các xã, phường quản lý có bề rộng nhỏ, hẹp hơn so với bề rộng của nền/mặt đường, tạo thành tình trạng “thắt nút cổ chai trên tuyến”; một số cầu được xây dựng từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng (xói lở mố, trụ, hư hỏng dầm, thiếu hệ thống lan can, biển cảnh báo…), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình trạng cầu hư hỏng cũng đã được Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh nhiều như: cầu Kênh nằm trên đường ĐH.131 thuộc xã Cẩm Xuyên xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (đăng ngày 14/4/2026); cầu Thá nằm trên đường ĐH.127 thuộc xã Thiên Cầm xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông(đăng ngày 21/3/2026); cầu Hà Rong bắc qua sông Tiêm trên tuyến đường ĐH.59 nối từ xã Hương Khê sang xã Hương Xuân xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông(đăng ngày 1/3/2026)…

Để tăng cường công tác đảm bảo ATGT trên các tuyến đường, nhất là các vị trí qua các cầu nhỏ, hẹp, xuống cấp, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các công trình cầu, cống trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của địa phương; khẩn trương khắc phục sửa chữa, bổ sung biển cảnh báo, lan can, cọc tiêu dẫn hướng.

Các địa phương có phương án đánh giá, kiểm định mức độ an toàn của các công trình cầu, nhất là các cầu yếu để có cơ sở triển khai khắc phục, sửa chữa; đề xuất cơ quan có thẩm quyền (hoặc cân đối nguồn lực để đầu tư) để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp các cầu nhỏ, hẹp, không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cần tổ chức rà soát, thống kê, báo cáo về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng, nhất là đối với các cầu hẹp so với bề rộng của nền/mặt đường...