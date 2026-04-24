Thông tin thống kê phục vụ hiệu quả việc hoạch định chiến lược phát triển KT-XH

Đồng chí Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tham dự lễ kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi lễ.

Chiều 24/4, Thống kê tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2026). Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có đồng chí Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Thống kê Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài Chính) tặng hoa chúc mừng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, sau khi nước nhà giành độc lập, cách đây 80 năm, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61 thành lập Bộ Quốc dân kinh tế, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam.

Cùng với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành Thống kê đã có những thay đổi quan trọng về mô hình hoạt động. Đến ngày 26/2/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài Chính tặng hoa chúc mừng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đó, Tổng cục Thống kê chuyển tên gọi thành "Cục Thống kê". Đối với thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cục thống kê cấp tỉnh chuyển đổi tên gọi thành "thống kê tỉnh". Chi cục thống kê cấp huyện vận hành theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được điều chỉnh tinh gọn bộ máy và thay đổi tên gọi thành "thống kê các cơ sở”. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hoạt động của ngành.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Song hành cùng ngành Thống kê cả nước, suốt 80 năm qua, dù ở bất kỳ giai đoạn hay hoàn cảnh nào, Thống kê tỉnh Hà Tĩnh luôn nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác thống kê ngày càng được đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện; điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc điều tra, thu thập thông tin trong các cuộc điều tra thường xuyên, tổng điều tra đã được ứng dụng các phần mềm chuyên sâu, qua đó nâng cao chất lượng, độ chính xác và tính kịp thời của số liệu. Thông tin thống kê phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh cũng như nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh luôn nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Trần Thanh Bình - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Hà Tĩnh (cũ) phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trên chặng đường phát triển mới, với sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Thống kê; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Thống kê tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời; phục vụ hiệu quả việc hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; từng bước tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thống kê.

Tại lễ kỷ niệm, trong không khí đầm ấm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Thống kê Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại lịch sử 80 năm phát triển của ngành; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ quyết tâm góp phần xây dựng ngành ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn và những thành tích vẻ vang của ngành Thống kê Hà Tĩnh trong suốt 80 năm qua. Đồng chí mong muốn ngành Thống kê Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác được giao; ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đảm bảo thông tin thống kê được đồng bộ, thông suốt, tin cậy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sử dụng thông tin thống kê.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện, thông tin thống kê không chỉ cần chính xác, kịp thời mà còn phải có chiều sâu phân tích, phục vụ trực tiếp cho công tác quản trị, điều hành trong bối cảnh mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời; chú trọng nâng cao năng lực phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, cảnh báo sớm rủi ro, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê; đẩy mạnh cung cấp dữ liệu mở, đa dạng hóa hình thức công bố để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, khai thác. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc chia sẻ, khai thác dữ liệu; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin thống kê phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, cần cù, đổi mới, sáng tạo, cùng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành Thống kê Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.