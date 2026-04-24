Hành trình nâng tầm nước mắm truyền thống Hà Tĩnh

Vừa qua, sản phẩm nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã (HTX) Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) chính thức được công nhận OCOP 5 sao.

Dấu mốc này ghi nhận bước chuyển mình rõ nét của HTX trong hành trình gìn giữ và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống ven biển Hà Tĩnh.

Từ nền tảng sản xuất truyền thống, nước mắm Phú Khương đã từng bước chinh phục OCOP 5 sao.

Từ nền tảng sản xuất thủ công dựa trên kinh nghiệm cha ông, từ năm 2015 đến nay, HTX đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào toàn bộ quy trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện, đơn vị đã xây dựng hơn 200 bệ ủ nước mắm sử dụng năng lượng mặt trời, đầu tư dây chuyền chiết rót, đóng gói tự động, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nâng sản lượng đạt trên 20.000 lít/năm nhưng vẫn giữ trọn hương vị đặc trưng vùng biển.

Với lộ trình đầu tư bài bản, sản phẩm nước mắm Phú Khương từng bước khẳng định thương hiệu. Từ OCOP 3 sao năm 2019, lên 4 sao năm 2022 và đến ngày 21/4/2026, nước mắm Phú Khương chính thức đạt OCOP 5 sao. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng để sản phẩm mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

﻿ ﻿ Đạt OCOP 5 sao là quá trình kiên trì, bền bỉ của mỗi thành viên trong HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương.

Bà Lê Thị Khương- Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương chia sẻ: “Đạt chuẩn OCOP 5 sao là kết quả của một quá trình rất dài với đầy sự kiên trì. Thành công hôm nay không chỉ đến từ việc đầu tư máy móc, công nghệ, mà quan trọng hơn là sự gìn giữ nghề truyền thống, giữ chất lượng và giữ uy tín với người tiêu dùng. Và, đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mục tiêu đưa nước mắm Phú Khương vươn xa hơn, từng bước chinh phục thị trường quốc tế”.

HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng hiện có khoảng 3.000 chùm sành và 50 bể năng lượng mặt trời.

Cũng đi lên từ nghề làm nước mắm truyền thống của quê hương, HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) đã lựa chọn con đường đổi mới, lấy ứng dụng khoa học công nghệ làm khâu đột phá để từng bước chinh phục chuẩn OCOP 5 sao với sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp.

Từ quy mô nhỏ với hơn 100 chum ủ thủ công, đến nay, HTX đã phát triển cơ sở sản xuất trên diện tích hơn 11.000m², với khoảng 3.000 chum sành và 50 bể ủ sử dụng năng lượng mặt trời. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2026, HTX tiếp tục đầu tư gần 1 tỷ đồng cho dây chuyền đóng chai, dán nhãn tự động, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng hiện đại.

Hệ thống chiết rót, đóng chai tự động của HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng.

Nhờ sự chuyển mình mạnh mẽ, sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của chương trình OCOP và trở thành sản phẩm thứ hai của Hà Tĩnh đạt chuẩn 5 sao, góp phần khẳng định vị thế nước mắm truyền thống địa phương trên thị trường.

Ông Đặng Đình Minh - Phó Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng chia sẻ: “OCOP 5 sao là dấu mốc rất quan trọng đối với chúng tôi. Để có được kết quả này, chúng tôi vừa gìn giữ phương pháp làm nước mắm truyền thống, vừa mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, HTX cũng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số để mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn. Từ thành quả này, HTX sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời từng bước đưa nước mắm truyền thống vươn ra các thị trường lớn, hướng tới xuất khẩu bền vững.”

Anh Đặng Đình Minh - Phó Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng vinh dự khi sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp đạt OCOP 5 sao.

Việc hai sản phẩm đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn OCOP 5 sao không chỉ là niềm tự hào của các cơ sở sản xuất, mà còn khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng tầm sản phẩm đặc trưng. Đây cũng là “tấm vé thông hành” để các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là nước mắm truyền thống của Hà Tĩnh tiếp cận hệ thống phân phối lớn, mở rộng thị trường và từng bước khẳng định vị thế trong nước, quốc tế.

Ông Lê Tùng Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết: “Việc hai sản phẩm đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn OCOP 5 sao là dấu mốc rất quan trọng, tạo thêm động lực để Hà Tĩnh tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực, đồng thời mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc truyền thống.

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể OCOP trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, để có thêm nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao mang đặc trưng Hà Tĩnh, qua đó khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu bền vững”.