"Vượt khó" duy trì nhịp độ thi công dự án gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng 19/03/2026 13:09 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.

Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu 19/03/2026 12:27 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.

"Thay áo mới" cho tuyến giao thông huyết mạch ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 19/03/2026 09:00 Tuyến đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập (quốc lộ 1 qua trung tâm TP Hà Tĩnh cũ) đoạn từ đường vào khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu dài 4km sẽ được nâng cấp, chỉnh trang đảm bảo khang trang, hiện đại.

Ngành điện Hà Tĩnh lên phương án ứng phó mùa nắng nóng 18/03/2026 10:05 Trước dự báo phụ tải tăng cao trong mùa hè này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Hà Tĩnh tạo sức hút đầu tư từ những dòng vốn mới 17/03/2026 12:26 Nhiều dự án quy mô lớn liên tiếp được triển khai tại Hà Tĩnh, trong đó KKT Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng 14/03/2026 15:07 Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng lực thi công Nhà ở xã hội giai đoạn II, phấn đấu “cất nóc” dịp 19/5 13/03/2026 05:05 Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công gấp rút, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5.

Doanh nghiệp linh hoạt sản xuất để ứng phó biến động giá xăng dầu 12/03/2026 10:13 Doanh nghiệp Hà Tĩnh đang chủ động điều chỉnh phương án sản xuất - kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành để vượt qua những áp lực do biến động giá xăng dầu.

Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng sử dụng tua-bin khí và máy phát điện của GE Vernova 11/03/2026 15:02 Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) và GE Vernova (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết thỏa thuận lựa chọn công nghệ nhằm cung cấp các tua-bin khí và máy phát điện tiên tiến hàng đầu thế giới cho dự án nhà máy điện LNG Hải Phòng của VinEnergo.

Kích hoạt các phương án cấp điện an toàn, ổn định cho ngày hội bầu cử 10/03/2026 14:15 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kích hoạt phương án cấp điện chủ động, liên tục, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra cuối tuần này.

Đốt lò vận hành nhà máy luyện kim màu đầu tiên ở Hà Tĩnh 08/03/2026 14:48 Nhà máy luyện kim màu của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (Vũng Áng) chính thức đốt lò sản xuất, mở ra kỳ vọng lớn trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, nhiều ngành hàng tăng trưởng ấn tượng 07/03/2026 14:25 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh tăng mạnh đầu năm cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bao giờ dự án Cụm công nghiệp Thạch Bằng thành hình? 07/03/2026 10:44 Năm 2021, Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Bằng (xã Lộc Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư. Thế nhưng, đến nay, các hạng mục của dự án vẫn "án binh bất động".

Hầm Đèo Bụt sẽ hoàn thành thi công mở rộng trong năm nay 07/03/2026 09:30 Hầm Đèo Bụt (Hà Tĩnh) và 7 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được Bộ Xây dựng hoàn thành đầu tư mở rộng trong năm nay nhằm tăng năng lực lưu thông.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng 07/03/2026 09:07 Hai tháng đầu năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) hòa lưới quốc gia 1.102 triệu kWh; cho thấy sự chủ động nguồn nhiên liệu và tận dụng tốt cơ chế điều hành của ngành điện.

Động lực nào đưa chỉ số sản xuất công nghiệp bứt phá đầu năm? 05/03/2026 15:00 Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao không chỉ cho thấy sự phục hồi sau thiên tai và biến động thị trường, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh.

Các dự án tu bổ Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú kịp "về đích" trước 30/4/2026? 05/03/2026 14:53 Theo kế hoạch, các dự án tu bổ Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) hoàn thành vào ngày 30/4/2026. Tuy nhiên, hiện khối lượng thi công trên công trường vẫn còn khá lớn.

Viettel công bố thúc đẩy lộ trình, hướng tới thương mại hóa 6G từ năm 2029 05/03/2026 08:47 Tại MWC Barcelona 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố tăng tốc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel làm chủ.

VinEnergo công bố chiến lược toàn cầu - Triển khai danh mục 10 GW năng lượng tái tạo quốc tế đầu tiên 04/03/2026 13:25 Hà Nội, ngày 04/03/2026 - VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.

Chè Hà Tĩnh "ách tắc" đường xuất khẩu vì ảnh hưởng chiến sự ở Iran 04/03/2026 05:15 12 container hàng xuất khẩu trị giá gần 20 tỷ đồng của Công ty CP Chè Hà Tĩnh đang mắc kẹt tại cảng quốc tế do ảnh hưởng xung đột Mỹ - Iran, khiến doanh nghiệp đội chi phí phát sinh.

Điện lực Hà Tĩnh tra soát công tơ, minh bạch hóa đơn tiền điện 03/03/2026 13:51 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiến hành phúc tra, kiểm soát chỉ số công tơ trong kỳ ghi hoá đơn tiền điện tháng 2/2026, đảm bảo minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

VinFast đầu tư gần 13.300 tỷ đồng xây Nhà máy sản xuất xe máy điện tại Hà Tĩnh 28/02/2026 16:38 Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh sẽ xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026 và sản xuất đại trà từ quý II/2026.

Hà Tĩnh thu 1.221 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu 28/02/2026 05:27 2 tháng đầu năm 2026, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh của Chi cục Hải quan Khu vực XI đạt 1.221 tỷ đồng, đạt 15,6% dự toán được giao.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thép Vinmetal gần 80.000 tỷ đồng 27/02/2026 16:36 Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến thực hiện trên tổng diện tích hơn 460 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Nhiệt điện Vũng Áng 2: Vững nhịp vận hành, mở đà tăng trưởng 27/02/2026 12:14 Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, khí thế thi đua lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi 26/02/2026 10:32 Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.

Ngành điện Hà Tĩnh chủ động, linh hoạt trong mọi kịch bản phụ tải 25/02/2026 13:44 Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước 25/02/2026 09:54 Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.