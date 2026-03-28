"Vượt khó" duy trì nhịp độ thi công dự án gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù gặp nhiều khó khăn do biến động của giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, các nhà thầu vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ thi công trên công trường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài ở Hà Tĩnh.
Những ngày cuối tháng 3, khi thời tiết Hà Tĩnh nắng ráo, Công ty CP 484 huy động khá nhiều máy móc, nhân lực chia thành 5 mũi đồng loạt thi công trên đoạn tuyến mà nhà thầu này đảm nhận thi công của dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
Trên đoạn tuyến đã có mặt bằng, nhà thầu đang tập trung thi công đào đắp nền đường, lắp đặt hệ thống mương thoát nước, đúc cấu kiện bê tông.
Đoạn tuyến Công ty CP 484 đảm nhận thi công phần lớn đi qua khu vực đồng ruộng và vùng đất trũng, thấp, cần khá nhiều thời gian xử lý nền đất yếu. Xác định được vấn đề này, nhà thầu đã xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, phù hợp.
Các tốp công nhân cần mẫn thi công trên công trường.
Phần cấu kiện bê tông đúc sẵn đã được nhà thầu chủ động triển khai, đảm bảo cho việc thi công thuận lợi.
Tới nay, Công ty CP 484 đã thi công đạt 30% giá trị hợp đồng. Nhà thầu này vẫn đang cố gắng duy trì nhịp độ sản xuất, hoàn thành từng mốc tiến độ đã đề ra.
Trong khi đó, tại hạng mục cầu vượt sông Rào Cái của dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông do Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 đảm nhận, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương.
Nhà thầu đang tập trung thi công các mố cầu ở lòng sông Rào Cái. Tuy nhiên, việc thi công khá khó khăn do tác động của triều cường.
Quá trình thi công giữa lòng sông phải sử dụng sà lan cùng các thiết bị nổi. Vào thời điểm triều cường xuống thấp, sà lan và các thiết bị nổi gặp khó trong việc tiếp cận công trường.
Nhà thầu lắp đặt thêm hệ thống cầu để công nhân có thể di chuyển thuận lợi trong lúc làm việc và đây cũng là tuyến đường để bơm bê tông khi thi công móng trụ.
Cầu Rào Cái tới nay đã thi công đạt 60% giá trị hợp đồng. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành lao lắp dầm và bản mặt cầu vào tháng 10/2026.
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư lên tới gần 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài hơn 6,6 km với điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ ở phường Thành Sen và điểm cuối giao quốc lộ 15B ở xã Thạch Lạc.
Dự án sẽ góp phần phát triển hạ tầng đô thị, mở ra không gian phát triển mới về hướng biển, tạo quỹ đất và thu hút đầu tư. Với tầm quan trọng đó, tiến độ và chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu.
Chủ đầu tư đang đốc thúc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương sớm hoàn thành bàn giao số mặt bằng còn lại để góp phần đưa dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông về đích vào cuối năm 2026.
