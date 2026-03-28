Kinh tế

Công nghiệp

"Vượt khó" duy trì nhịp độ thi công dự án gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Dù gặp nhiều khó khăn do biến động của giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, các nhà thầu vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ thi công trên công trường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài ở Hà Tĩnh.

Những ngày cuối tháng 3, khi thời tiết Hà Tĩnh nắng ráo, Công ty CP 484 huy động khá nhiều máy móc, nhân lực chia thành 5 mũi đồng loạt thi công trên đoạn tuyến mà nhà thầu này đảm nhận thi công của dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
Ông Nguyễn Thiên Hiếu - Phó Tổng giám đốc Công ty CP 484 cho hay: Đơn vị đảm nhận thi công 3,7km trên tổng chiều dài hơn 6,6km của dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông. Tới thời điểm này, nhà thầu đã nhận bàn giao 2,1km mặt bằng của gói thầu xây lắp.
Trên đoạn tuyến đã có mặt bằng, nhà thầu đang tập trung thi công đào đắp nền đường, lắp đặt hệ thống mương thoát nước, đúc cấu kiện bê tông.
Đoạn tuyến Công ty CP 484 đảm nhận thi công phần lớn đi qua khu vực đồng ruộng và vùng đất trũng, thấp, cần khá nhiều thời gian xử lý nền đất yếu. Xác định được vấn đề này, nhà thầu đã xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, phù hợp.
Các tốp công nhân cần mẫn thi công trên công trường.
Phần cấu kiện bê tông đúc sẵn đã được nhà thầu chủ động triển khai, đảm bảo cho việc thi công thuận lợi.
Tới nay, Công ty CP 484 đã thi công đạt 30% giá trị hợp đồng. Nhà thầu này vẫn đang cố gắng duy trì nhịp độ sản xuất, hoàn thành từng mốc tiến độ đã đề ra.
Trong khi đó, tại hạng mục cầu vượt sông Rào Cái của dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông do Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 đảm nhận, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương.
Cầu vượt sông Rào Cái dài 340m với 2 mố, 7 trụ, 8 nhịp. Tới thời điểm này, nhà thầu đã hoàn thành thi công 1 mố cầu, 4 trụ và lao lắp được 3 nhịp cầu, cơ bản đáp ứng được kế hoạch đề ra.
Nhà thầu đang tập trung thi công các mố cầu ở lòng sông Rào Cái. Tuy nhiên, việc thi công khá khó khăn do tác động của triều cường.
Quá trình thi công giữa lòng sông phải sử dụng sà lan cùng các thiết bị nổi. Vào thời điểm triều cường xuống thấp, sà lan và các thiết bị nổi gặp khó trong việc tiếp cận công trường.
Nhà thầu lắp đặt thêm hệ thống cầu để công nhân có thể di chuyển thuận lợi trong lúc làm việc và đây cũng là tuyến đường để bơm bê tông khi thi công móng trụ.
Cầu Rào Cái tới nay đã thi công đạt 60% giá trị hợp đồng. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành lao lắp dầm và bản mặt cầu vào tháng 10/2026.
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư lên tới gần 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài hơn 6,6 km với điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ ở phường Thành Sen và điểm cuối giao quốc lộ 15B ở xã Thạch Lạc.
Dự án sẽ góp phần phát triển hạ tầng đô thị, mở ra không gian phát triển mới về hướng biển, tạo quỹ đất và thu hút đầu tư. Với tầm quan trọng đó, tiến độ và chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu.
Ông Lê Việt Hòa - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh - chủ đầu tư dự án cho hay: Trước biến động của giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng trong thời gian gần đây, các nhà thầu thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường.
Với nỗ lực của các nhà thầu, tới nay, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đã đạt gần 30% kế hoạch, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.
Chủ đầu tư đang đốc thúc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương sớm hoàn thành bàn giao số mặt bằng còn lại để góp phần đưa dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông về đích vào cuối năm 2026.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.