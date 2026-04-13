Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước trong thời gian trong 1 buổi với gần 2,2 triệu đảng viên tham gia. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị ở trung ương có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến hơn 1.270 điểm cầu ở đơn vị, địa phương, thôn, xóm, tổ dân phố... trên địa bàn Hà Tĩnh với hơn 60.350 đại biểu tham gia.

Mở đầu hội nghị, đại biểu nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt “Quy định về thi hành Điều lệ Đảng”.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt "Quy định về thi hành Điều lệ Đảng".

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng gồm 33 mục, trong đó, giữ 12 mục như Quy định 294-QĐ/TW, ngày 30/5/2025.

Quy định số 20-QĐ/TW đề cập những nội dung mới trọng tâm như: thí điểm lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở ở xã, phường, đặc khu; đồng thời có nhiều điểm mới trong công tác cán bộ, giảm bước trung gian; thí điểm việc cấp ủy cấp trên khi chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên khi khuyết, thiếu; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết công việc đối với tập thể thường trực đảng ủy.

Cùng với đó, bổ sung, sửa đổi một số nội dung cụ thể về trình độ học vấn của người vào Đảng; về thời hạn tổ chức lễ kết nạp và công nhận đảng viên chính thức; về xử lý các trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; về việc đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng.

Quy định 20-QĐ/TW cũng bổ sung quy định về thời hạn hoàn thành giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên; một số quy định về hệ thống tổ chức của Đảng; cấp ủy triệu tập đại hội quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội đối với những đảng bộ thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; bổ sung một số quy định về thực hiện số hóa và quản lý hồ sơ điện tử của đảng viên...

Tiếp đó, hội nghị nghe Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh, nghị quyết mới được ban hành xác định rõ, kiểm tra, giám sát không chỉ là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp mà trực tiếp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nghị quyết xác định hai mục tiêu quan trọng, cốt lõi, xuyên suốt. Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Thứ hai, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu, góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn.

Về những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh 7 nhóm nội dung quan trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Trong đó, giữ vững định hướng chính trị, kiên định lập trường tư tưởng trong mọi hoạt động; bảo đảm thống nhất về ý chí, hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Gắn công tác chính trị với công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận, đẩy mạnh công tác định hướng dư luận xã hội.

Đồng thời thiết lập chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu số... Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng...

﻿﻿ Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, tại một số gia đình ở xã Đan Hải, cán bộ, đảng viên tập trung theo dõi nội dung hội nghị tập trung theo nhóm tổ liên gia.

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí quán triệt “Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Nghị quyết đã kế thừa, bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Đồng thời xác định rõ mục tiêu kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí quán triệt "Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới".

Quán triệt chuyên đề Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Lê Thanh Nghị nêu rõ mục tiêu, giải pháp trọng tâm.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Lê Thanh Nghị quán triệt "Kết luận Hội nghị Trung ương hai về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026-2030".

Mục tiêu Kết luận số 18-KL/TW là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xã hội dân chủ, công bằng, kỷ cương, an toàn; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải được thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Đại biểu điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đồng chí Tô Lâm cũng nhấn mạnh các nội dung cốt lõi, trọng tâm và các giải pháp quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” bền vững; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; thực hiện quy định về điều lệ Đảng...

Đồng thời yêu cầu, quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định phải bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chủ trương đúng nhưng thực hiện kém hiệu quả.