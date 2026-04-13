Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng của Đảng

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 02/04/2026 15:19 Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muồn 02/04/2026 14:08 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào ngày càng bền chặt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ 02/04/2026 13:31 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động trong quý 1 năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới 28/03/2026 05:18 Cuối tháng 3/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời, từ đó lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn gian khó, viết nên hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới.

Điểm danh những con đường, ngôi trường, công trình văn hóa mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập 27/03/2026 13:35 Trên quê hương Hà Tĩnh, tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt cho nhiều công trình, tuyến đường, trường học. Đó không chỉ là cách gọi hành chính mà còn là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần cách mạng.

[QUIZ] Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ở đâu? 27/03/2026 05:20 Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào cuối tháng 3/1930, đánh dấu bước ngoặt phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh.

Tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 25/03/2026 10:09 Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV 24/03/2026 17:12 Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Học Bác để tận hiến suốt đời 23/03/2026 15:05 Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.

Tạo đột phá, làm cho khoa học công nghệ trở thành sức mạnh mới của Bộ đội Công binh 22/03/2026 13:30 Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng (25/3/1946-25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử 12/03/2026 16:01 Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.

Nghe nhân chứng lịch sử kể về những lá phiếu của niềm tin 12/03/2026 13:58 Trong không khí "ngày hội non sông" đến rất gần, nhiều người dân tại Hà Tĩnh bùi ngùi, xúc động khi nhớ lại những lần tự tay bỏ lá phiếu của niềm tin để bầu ra đại biểu ưu tú...

"Ươm mầm" đảng viên từ phong trào thi đua ở cơ sở 11/03/2026 05:15 Không chờ “đến hẹn mới tìm nguồn”, ngay từ đầu năm, các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên qua các phong trào thi đua ở cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương 10/03/2026 14:28 Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng.

Xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 08/03/2026 13:35 Văn kiện Đại hội XIV là bản thiết kế chiến lược và công cụ lãnh đạo tối cao của Đảng, xác lập tầm nhìn dài hạn cho tương lai đất nước, kết tinh khát vọng phát triển dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục tình trạng 'thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới' 05/03/2026 14:16 Tổng Bí thư chỉ rõ, cần rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”...

Hà Tĩnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra 04/03/2026 19:47 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 04/03/2026 15:36 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định...

Lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 03/03/2026 16:33 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp, ngành Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động hướng tới, tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả 02/03/2026 05:15 Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội 28/02/2026 14:34 Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy UBND tỉnh tích cực hưởng ứng thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử 28/02/2026 09:35 Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia.

Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 26/02/2026 15:00 Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp 25/02/2026 17:38 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị 25/02/2026 13:39 Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 25/02/2026 10:48 Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị 25/02/2026 07:45 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Báo cáo Bộ Chính trị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 25/02/2026 05:05 Ban Bí thư yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về nội dung này.