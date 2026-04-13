Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng của Đảng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào ngày càng bền chặt.
Trên quê hương Hà Tĩnh, tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt cho nhiều công trình, tuyến đường, trường học. Đó không chỉ là cách gọi hành chính mà còn là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần cách mạng.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng (25/3/1946-25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định...
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp, ngành Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động hướng tới, tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp cơ sở.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.