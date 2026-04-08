Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức.

Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn; đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề về những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; quan điểm về khoa học và công nghệ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng đã hình thành một hệ thống quan điểm phát triển mới, trong đó lý luận về đường lối đổi mới giữ vai trò nền tảng; thể chế phát triển giữ vai trò đột phá; xác định đúng vị trí, vai trò các thành phần kinh tế là điều kiện quan trọng; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; phát triển nhanh, bền vững vì hạnh phúc Nhân dân là mục đích phấn đấu; Đảng lãnh đạo là then chốt của then chốt.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng nêu rõ các quan điểm về khoa học và công nghệ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và đề ra yêu cầu trong kỷ nguyên mới đối với báo chí, xuất bản, truyền thông.

Theo đó, báo chí, xuất bản, truyền thông cần nỗ lực để đạt tới vai trò tiên phong trong định hướng, cầu nối phản ánh và thúc đẩy hành động, đồng thời là công cụ giám sát hữu hiệu để bảo đảm quá trình chuyển đổi tư duy quản trị từ quản lý sang kiến tạo phát triển; góp phần quan trọng xây dựng, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ đất nước và Nhân dân.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được tiến hành nghiêm túc, bài bản, sâu rộng trong đội ngũ những người làm báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Trần Thanh Lâm yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cần tích cực sáng tạo, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai hiệu quả, gắn việc học tập nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.