Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức

Sáng 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức. Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn; đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề về những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; quan điểm về khoa học và công nghệ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng đã hình thành một hệ thống quan điểm phát triển mới, trong đó lý luận về đường lối đổi mới giữ vai trò nền tảng; thể chế phát triển giữ vai trò đột phá; xác định đúng vị trí, vai trò các thành phần kinh tế là điều kiện quan trọng; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; phát triển nhanh, bền vững vì hạnh phúc Nhân dân là mục đích phấn đấu; Đảng lãnh đạo là then chốt của then chốt.



Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng nêu rõ các quan điểm về khoa học và công nghệ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và đề ra yêu cầu trong kỷ nguyên mới đối với báo chí, xuất bản, truyền thông.

Theo đó, báo chí, xuất bản, truyền thông cần nỗ lực để đạt tới vai trò tiên phong trong định hướng, cầu nối phản ánh và thúc đẩy hành động, đồng thời là công cụ giám sát hữu hiệu để bảo đảm quá trình chuyển đổi tư duy quản trị từ quản lý sang kiến tạo phát triển; góp phần quan trọng xây dựng, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ đất nước và Nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được tiến hành nghiêm túc, bài bản, sâu rộng trong đội ngũ những người làm báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức.

Đồng chí Trần Thanh Lâm yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.