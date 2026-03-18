Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 18/3, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về tình hình hoạt động thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP là doanh nghiệp đa ngành nghề, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con với 15 công ty thành viên và 7 công ty liên kết. Tổng Công ty có vốn điều lệ 1.101 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 97,37%. Toàn doanh nghiệp hiện có 839 cán bộ quản lý, người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tổng Công ty gồm: khai thác cảng biển; khai thác, chế biến khoáng sản; dịch vụ khách sạn – nhà hàng; chăn nuôi; sản xuất thức ăn chăn nuôi… Năm 2025, doanh thu của Tổng Công ty đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 70 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân năm 2025 đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trong nước và tại Lào. Riêng năm 2025, đơn vị đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, Tổng Công ty cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Tổng Công ty xác định tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiều sâu, không đầu tư dàn trải, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả hoạt động. Đồng thời, chủ động xây dựng các định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chính như: mở rộng liên doanh, liên kết trong khai thác, chế biến khoáng sản trong và ngoài tỉnh; phát triển lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp xanh; đầu tư lĩnh vực logistics, hạ tầng cảng biển...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Đồng thời, cho ý kiến về lộ trình, phương án thoái vốn Nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh định hướng các nội dung để Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tập trung triển khai thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo; giữ vững đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành; đổi mới tư duy, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kết luận buổi làm việc.

Cùng đó, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển doanh nghiệp, nhất là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Tập trung xây dựng đề án tái cấu trúc chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty; xác định rõ ngành nghề trọng tâm, lĩnh vực then chốt, lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp; đánh giá toàn diện chiến lược phát triển, chiến lược sản xuất kinh doanh bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và yêu cầu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Rà soát tổng thể hoạt động doanh nghiệp để tập trung vốn Nhà nước vào các lĩnh vực then chốt, hiệu quả, tránh dàn trải.

Với các kiến nghị, đề xuất của Tổng Công ty liên quan đến việc tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực, dự án và chuyển đổi cơ cấu hoạt động tại một số đơn vị thành viên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đảm bảo quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Cử tri gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tin tưởng từ các tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Hà Tĩnh khẩn trương kiểm phiếu bầu cử

Đến 19 giờ ngày 15/3, tại Hà Tĩnh đã có 968.113/968.275 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,98%). Ngay sau đó, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử