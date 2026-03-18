Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Sáng 18/3, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về tình hình hoạt động thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP là doanh nghiệp đa ngành nghề, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con với 15 công ty thành viên và 7 công ty liên kết. Tổng Công ty có vốn điều lệ 1.101 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 97,37%. Toàn doanh nghiệp hiện có 839 cán bộ quản lý, người lao động.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tổng Công ty gồm: khai thác cảng biển; khai thác, chế biến khoáng sản; dịch vụ khách sạn – nhà hàng; chăn nuôi; sản xuất thức ăn chăn nuôi… Năm 2025, doanh thu của Tổng Công ty đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 70 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân năm 2025 đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trong nước và tại Lào. Riêng năm 2025, đơn vị đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, Tổng Công ty cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn.

Thời gian tới, Tổng Công ty xác định tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiều sâu, không đầu tư dàn trải, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả hoạt động. Đồng thời, chủ động xây dựng các định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chính như: mở rộng liên doanh, liên kết trong khai thác, chế biến khoáng sản trong và ngoài tỉnh; phát triển lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp xanh; đầu tư lĩnh vực logistics, hạ tầng cảng biển...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Đồng thời, cho ý kiến về lộ trình, phương án thoái vốn Nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong thời gian tới.



Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo; giữ vững đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành; đổi mới tư duy, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.



Cùng đó, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển doanh nghiệp, nhất là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Tập trung xây dựng đề án tái cấu trúc chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty; xác định rõ ngành nghề trọng tâm, lĩnh vực then chốt, lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp; đánh giá toàn diện chiến lược phát triển, chiến lược sản xuất kinh doanh bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và yêu cầu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Rà soát tổng thể hoạt động doanh nghiệp để tập trung vốn Nhà nước vào các lĩnh vực then chốt, hiệu quả, tránh dàn trải.

Với các kiến nghị, đề xuất của Tổng Công ty liên quan đến việc tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực, dự án và chuyển đổi cơ cấu hoạt động tại một số đơn vị thành viên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đảm bảo quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.