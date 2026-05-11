Hà Tĩnh xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ về Chỉ số Cải cách hành chính

(Baohatinh.vn) - Theo công bố từ Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh xếp thứ 19 cả nước và xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025.
Chiều 11/5, tại phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2025).
Theo kết quả công bố, năm 2025, TP Hải Phòng xếp thứ nhất về Chỉ số Cải cách hành chính với tổng số điểm là 95,37; tỉnh Cao Bằng xếp cuối với 82,73 điểm.
Đối với Hà Tĩnh, qua đánh giá của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 đạt 89,99 điểm, đứng thứ 19 cả nước và xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (sau TP Huế).
Trong đó, một số lĩnh vực, nội dung đạt số điểm khá cao như: chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (8,14/9,5); cải cách thủ tục hành chính (11,71/12); cải cách tổ chức bộ máy (9,93/10,5); cải cách chế độ công vụ (13,41/14,5); cải cách tài chính công (11,25/12)…
Về Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2025, Hà Tĩnh đạt 81,83%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành và xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ (sau TP Huế và Nghệ An).
Trong đó, chỉ số thành phần về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đạt 83,31%; chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 79,7%.
Đây là công cụ quan trọng đánh giá kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều; là cơ sở để các cấp, ngành, địa phương triển khai giải pháp củng cố, nâng cao, khắc phục các tiêu chí đánh giá các chỉ số trong năm 2026.
