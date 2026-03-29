Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI

Tại văn bản số 2134 /UBND-KT3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo để tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Theo đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt trách nhiệm trong giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư; nâng cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các khâu trung gian sẽ được rà soát, cắt giảm; thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được tăng cường, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả để cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu việc đưa vào chỉ tiêu chấm điểm cải cách hành chính hằng năm đối với các nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI; trong đó chú trọng đánh giá tính tiên phong, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc thực hiện các nhiệm vụ này phải gắn với nâng cao các chỉ số thành phần của PCI.

Công khai, minh bạch thông tin cũng là một nội dung trọng tâm. Các đơn vị cần đẩy mạnh công bố quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử; đồng thời tăng cường số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu mở phục vụ doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc tăng cường đối thoại, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng. Các mô hình như “cà phê doanh nhân”, diễn đàn doanh nghiệp – chính quyền sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Mỗi đơn vị phấn đấu tổ chức ít nhất một cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp mỗi năm nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.