Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đặt mục tiêu cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI bằng các giải pháp từ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, đối thoại doanh nghiệp hiệu quả...

Tại văn bản số 2134 /UBND-KT3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo để tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Theo đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt trách nhiệm trong giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư; nâng cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các khâu trung gian sẽ được rà soát, cắt giảm; thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được tăng cường, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả để cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu việc đưa vào chỉ tiêu chấm điểm cải cách hành chính hằng năm đối với các nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI; trong đó chú trọng đánh giá tính tiên phong, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc thực hiện các nhiệm vụ này phải gắn với nâng cao các chỉ số thành phần của PCI.

Công khai, minh bạch thông tin cũng là một nội dung trọng tâm. Các đơn vị cần đẩy mạnh công bố quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử; đồng thời tăng cường số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu mở phục vụ doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc tăng cường đối thoại, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng. Các mô hình như “cà phê doanh nhân”, diễn đàn doanh nghiệp – chính quyền sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Mỗi đơn vị phấn đấu tổ chức ít nhất một cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp mỗi năm nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Với số điểm 66,16, Chỉ số PCI năm 2024 của Hà Tĩnh xếp thứ hạng 46 trên cả nước, tăng 8 bậc so với năm trước đó.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong năm 2025, các sở, ban, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ cải thiện PCI. Trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần giảm đáng kể chi phí thời gian và chi phí không chính thức...

Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).
Quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-HaTinh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.