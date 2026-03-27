Từ thương trường đến nghị trường - kỳ vọng doanh nhân góp phần xây dựng chính sách sát thực tiễn

Trong số 58 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 vừa được cử tri tín nhiệm bầu chọn, có 4 doanh nhân là những người đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, gồm: ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP; ông Trần Văn Viết – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải; bà Võ Thị Hồng Minh – Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.

4 đại biểu trên đều là những doanh nhân gắn bó nhiều năm với môi trường sản xuất - kinh doanh tại địa phương, trực tiếp trải nghiệm những thuận lợi và không ít “rào cản” trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Chính nền tảng thực tiễn đó được kỳ vọng mang lại những góc nhìn sát thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Trao đổi sau khi trúng cử, ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP cho rằng, việc tham gia HĐND tỉnh là cơ hội để đưa những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp đến với nghị trường. Theo ông, các chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

“Trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi mong muốn góp tiếng nói để xây dựng các chính sách giúp doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tôi sẽ kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư có chọn lọc; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, địa phương và người dân trong chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm. Cùng đó, tôi sẽ kiến nghị các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động” - ông Thắng chia sẻ.

Ở lĩnh vực kinh tế tập thể, đại biểu Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường có kinh nghiệm hơn 10 năm điều hành hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất, tiêu thụ lúa. Từ thực tiễn, bà đã mạnh dạn đầu tư công nghệ chế biến, mở rộng chuỗi liên kết bao tiêu gạo cho nông dân và xây dựng thương hiệu nông sản sạch, chất lượng cao, tạo việc làm và ổn định thu nhập cho người dân.

Vinh dự trở thành 1 trong 58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bà Hạnh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, bản thân sẽ tập trung kiến nghị xây dựng các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, nhất là lúa chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường liên kết “4 nhà” (nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp), đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết khép kín.

Cũng trên lĩnh vực nông nghiệp, là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất, cung ứng giống cây trồng, bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, bà con nông dân và luôn trăn trở những giải pháp phát triển ngành nông nghiệp.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Võ Thị Hồng Minh tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh (bà Minh đang là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026). Nữ doanh nhân mong muốn tiếp tục đóng góp tiếng nói từ thực tiễn sản xuất vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

Theo bà Võ Thị Hồng Minh, cần có những chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu giống mới và xây dựng chuỗi liên kết. Đồng thời, quan tâm hơn việc hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ ổn định hơn.

Điều hành doanh nghiệp trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải, ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải nhìn nhận sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không thể tách rời môi trường đầu tư minh bạch, hệ thống chính sách ổn định và hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Viết đón tiếp đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến tham quan, làm việc tại doanh nghiệp.

“Với vai trò đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời kiến nghị tháo gỡ những rào cản còn tồn tại trong thực tiễn. Khi cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn” - ông Trần Văn Viết nhấn mạnh.

Đánh giá về vai trò của các đại biểu HĐND tỉnh là doanh nhân, bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Đại biểu doanh nhân là lực lượng đại diện trực tiếp cho khu vực kinh tế, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu sâu môi trường sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh các chủ trương lớn như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước đang được triển khai, sự tham gia của các đại biểu là doanh nhân càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phản ánh kịp thời “hơi thở” thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp đến nghị trường. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; tích cực tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tế, qua đó nâng cao tính khả thi và hiệu quả của các nghị quyết khi đi vào cuộc sống”.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp và khơi thông các nguồn lực, sự tham gia của các doanh nhân trong HĐND tỉnh không chỉ mang ý nghĩa đại diện mà còn đặt ra kỳ vọng về những đóng góp cụ thể trong hoạt động nghị trường. Từ việc tham gia thảo luận, đề xuất chính sách đến giám sát thực thi, nếu phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, các đại biểu doanh nhân sẽ góp phần xây dựng những quyết sách sát thực tiễn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong nhiệm kỳ mới.