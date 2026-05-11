Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Xác định rõ công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo

Ngọc Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo và phải phân định rõ giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với công nghiệp văn hóa.

bqbht_br_10.jpg
Toàn cảnh cuộc họp.

Chiều 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự cuộc họp.

Dự thảo đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phạm vi thực hiện đề án. Đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực trọng điểm và công tác tổ chức thực hiện.

bqbht_br_6.jpg
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường thông tin các nội dung dự thảo đề án.

Dự thảo đề án xác định phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải hướng tới mục tiêu kép: vừa chuyển hóa hiệu quả nguồn lực di sản, tri thức, danh nhân, bản sắc và không gian văn hóa đặc thù của tỉnh thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm có giá trị gia tăng cao; vừa xây dựng được nền tảng thể chế, hạ tầng, nhân lực, doanh nghiệp và hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh để công nghiệp văn hóa trở thành một khu vực phát triển mới, đóng góp thực chất vào tăng trưởng xanh, quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao sức mạnh mềm của Hà Tĩnh.

bqbht_br_14.jpg
Đại biểu tham dự cuộc họp.

Để thực hiện mục tiêu, dự thảo đề án xác định 8 nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, chính sách; đột phá về hạ tầng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và hệ sinh thái số văn hóa; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế; phát triển doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo; xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường; bảo tồn di sản làm nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa.​

bqbht_br_13.jpg
Bà Nguyễn Thị Quý Phương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn QP Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Dự thảo cũng xác định tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng điểm của tỉnh gồm: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản trên cơ sở khai thác di sản Hán Nôm và mỹ thuật – triển lãm.

Việc tổ chức thực hiện đề án được tập trung thông qua 5 dự án đột phá cấp tỉnh, gồm: Công viên chủ đề Truyện Kiều tại phường Thành Sen; Bảo tàng Nguyễn Du trong tổng thể dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du; Bảo tàng Hà Tĩnh theo chuẩn quốc tế; Thư viện cổ thư UNESCO Hà Tĩnh trong quần thể Làng văn hóa Trường Lưu; Hệ sinh thái công nghiệp văn hóa từ di sản Hải Thượng Lãn Ông.

bqbht_br_9.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung về bố cục, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận sự nỗ lực của Sở VH-TT&DL cùng đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng dự thảo đề án.

bqbht_br_z7814820566283-7413a7138438679c792e5a4f788e9c78.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cần xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa. Đề án phải nhận diện rõ bản sắc văn hóa của Hà Tĩnh, bảo đảm tính khả thi để thu hút nguồn lực xã hội hóa khi triển khai đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát lại các trụ cột văn hóa trong dự thảo, phân định rõ giữa nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa để bảo đảm đúng định hướng và hiệu quả triển khai. Sở VH-TT&DL phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Tin liên quan

Tags:

#Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định #đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh #văn hóa Hà Tĩnh #công nghiệp văn hóa

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
KPI - áp lực hay động lực?

KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!