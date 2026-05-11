Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Xác định rõ công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo

Chiều 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phạm vi thực hiện đề án. Đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực trọng điểm và công tác tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường thông tin các nội dung dự thảo đề án.

Dự thảo đề án xác định phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải hướng tới mục tiêu kép: vừa chuyển hóa hiệu quả nguồn lực di sản, tri thức, danh nhân, bản sắc và không gian văn hóa đặc thù của tỉnh thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm có giá trị gia tăng cao; vừa xây dựng được nền tảng thể chế, hạ tầng, nhân lực, doanh nghiệp và hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh để công nghiệp văn hóa trở thành một khu vực phát triển mới, đóng góp thực chất vào tăng trưởng xanh, quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao sức mạnh mềm của Hà Tĩnh.

Để thực hiện mục tiêu, dự thảo đề án xác định 8 nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, chính sách; đột phá về hạ tầng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và hệ sinh thái số văn hóa; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế; phát triển doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo; xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường; bảo tồn di sản làm nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa.​

Bà Nguyễn Thị Quý Phương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn QP Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Dự thảo cũng xác định tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng điểm của tỉnh gồm: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản trên cơ sở khai thác di sản Hán Nôm và mỹ thuật – triển lãm.

Việc tổ chức thực hiện đề án được tập trung thông qua 5 dự án đột phá cấp tỉnh, gồm: Công viên chủ đề Truyện Kiều tại phường Thành Sen; Bảo tàng Nguyễn Du trong tổng thể dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du; Bảo tàng Hà Tĩnh theo chuẩn quốc tế; Thư viện cổ thư UNESCO Hà Tĩnh trong quần thể Làng văn hóa Trường Lưu; Hệ sinh thái công nghiệp văn hóa từ di sản Hải Thượng Lãn Ông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung về bố cục, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận sự nỗ lực của Sở VH-TT&DL cùng đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng dự thảo đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cần xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa. Đề án phải nhận diện rõ bản sắc văn hóa của Hà Tĩnh, bảo đảm tính khả thi để thu hút nguồn lực xã hội hóa khi triển khai đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát lại các trụ cột văn hóa trong dự thảo, phân định rõ giữa nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa để bảo đảm đúng định hướng và hiệu quả triển khai. Sở VH-TT&DL phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm chất lượng và tính khả thi.