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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

Nguyễn Hồng Nhung
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(Baohatinh.vn) - "Trở lại mùa phượng đỏ" là chuyến tàu ngược dòng ký ức, đưa ta về sân trường đầy nắng gió, nơi ước mơ tuổi trẻ từng dang dở và lời hẹn ước bắt đầu lại sau những năm tháng ly hương.

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