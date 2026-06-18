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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Phan Thị Xuân Thanh
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(Baohatinh.vn) - Hè về là mùa của những niềm vui, những cuộc gặp gỡ và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Truyện ngắn “Tiếng ve trong chiếc hộp” sẽ đưa các em trở về với những ngày hè đầy cảm xúc.

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