Khép lại lễ hội Văn Miếu với nhiều dấu ấn tốt đẹp

Sáng 26/3, UBND phường Thành Sen tổ chức lễ bế mạc lễ hội Văn Miếu và trao các giải thưởng trò chơi dân gian, thể thao.

Lễ hội do UBND phường Thành Sen tổ chức diễn ra từ ngày 24 - 26/3/2026 (tức ngày 6-8/2 năm Bính Ngọ) tại Văn Miếu Hà Tĩnh, thuộc tổ dân phố Vĩnh Hoà, phường Thành Sen.

Lễ hội gồm các phần chính: tế lễ chư vị tiên hiền khơi nguồn đạo học và các danh nhân văn hóa tại Văn Miếu Hà Tĩnh; trưng bày sách báo ảnh, hội chữ thư pháp, cho chữ cầu may.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội thi thể thao.

Lễ hội còn diễn ra sôi nổi với các hoạt động: trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, không gian văn hóa ẩm thực, mua sắm; các giải thể thao với nhiều nội dung: kéo co, cờ thẻ, nhảy bao bố, vật tay, đẩy gậy… thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho tổ dân phố Linh Tiến...

﻿ ... trao giải nhì toàn đoàn và giải ba toàn đoàn cho các đơn vị.

Sau 3 ngày diễn ra, với sự chuẩn bị công phu, bài bản của UBND phường Thành Sen, lễ hội mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc; vừa thành kính tri ân các bậc tiên hiền khai mở đạo học, tôn vinh truyền thống hiếu học, đồng thời tạo điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ý nghĩa.