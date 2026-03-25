Xin chữ cầu may - điểm nhấn văn hóa ý nghĩa tại lễ hội Văn Miếu

Gợi mở định hướng đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển 20/03/2026 20:44 Chiều 20/3, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh".

Đặc sắc Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh 20/03/2026 13:02 Ban tổ chức Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh đã trao 18 giải cho các đội thi có món ăn đặc sắc dựa trên tiêu chí về các nhóm nguyên liệu, cách trình bày, chất lượng món ăn.

Du lịch biển Hà Tĩnh: Đầu tư tiền tỷ đón “mùa vàng” 20/03/2026 08:21 Gấp rút tái thiết, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách, nhiều chủ nhà hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang đặt niềm tin vào một mùa hè thắng lợi.

Khám phá vườn hoa hướng dương mới nổi ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Vườn hoa hướng dương được trồng thử nghiệm tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn được nhiều người lựa chọn để tham quan, chụp ảnh.

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa 19/03/2026 14:44 Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Khám phá ngôi miếu cổ nằm trong vườn cọ hơn 100 tuổi 19/03/2026 10:19 Di tích lịch sử - văn hoá miếu Mây ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi thờ tự Thái uý Tô Hiến Thành mà còn là di tích ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương.

Doanh nhân Hà Tĩnh gây bất ngờ với danh hiệu Á quân 2 Bolero Việt Nam 19/03/2026 08:40 Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước, một doanh nhân ở Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Á quân 2 tại Cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa đầu tiên.

Thiên Cầm gấp rút chỉnh trang, khởi động mùa du lịch mới 18/03/2026 05:32 Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khởi động mùa du lịch năm 2026.

Những "tọa độ check-in" cực đẹp ở cảng cá Cửa Nhượng 17/03/2026 13:46 Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển nắng, nhiều góc chụp ảnh đẹp tại cảng cá Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân đến khám phá, trải nghiệm.

Thư pháp - hồn xưa trong nét chữ nay 14/03/2026 10:06 Giữa nhịp sống hối hả, đâu đó trên những miền quê Hà Tĩnh vẫn có những người lặng lẽ tìm về với nghiên mực, bút lông, miệt mài khổ luyện và gửi gắm tâm hồn qua từng nét chữ.

Khi không gian của di sản trở thành “lớp học mở" cho học sinh 13/03/2026 05:20 Trong không gian di sản tại Hà Tĩnh, những câu chuyện về truyền thống, văn hóa và lịch sử địa phương đã được truyền tải một cách sinh động, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nhiều nông sản địa phương "hút khách" tại Khu du lịch chùa Hương Tích 11/03/2026 13:30 Du khách khi đến với Khu du lịch chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) không chỉ ấn tượng về phong cảnh, không gian mà còn bày tỏ sự thích thú với hàng loạt sản phẩm nông sản của địa phương.

Xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh văn minh, thân thiện 11/03/2026 05:16 Cùng với đầu tư, cải tạo hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ thì văn hóa đón tiếp, ứng xử tại các điểm đến được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số 09/03/2026 08:05 Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên" 08/03/2026 09:00 Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.

Du khách tham quan Hương Tích tự thích thú với... hành tăm, kiệu, cà chua 08/03/2026 08:19 Hành tăm, kiệu, cà chua… những nông sản đặc trưng của xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang thu hút sự quan tâm của du khách khi về với Khu du lịch chùa Hương Tích.

Những nữ "sứ giả" quảng bá du lịch Hà Tĩnh 08/03/2026 07:00 Bằng sự tận tâm và tình yêu quê hương, nhiều phụ nữ đang trở thành những “sứ giả” thầm lặng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh.

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn 07/03/2026 13:36 Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.

Thăm "làng tiến sĩ" ở Hà Tĩnh - quê hương Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam 07/03/2026 13:30 Làng Trung Lễ thuộc xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) từ xưa đã nổi tiếng không chỉ bởi có nhiều chí sĩ cách mạng mà còn có nhiều người đỗ đạt khoa cử. Đây cũng là quê hương của vị Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.

Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình 07/03/2026 13:08 Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình nhằm tôn vinh cuộc đời và đóng góp của danh nhân khoa bảng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của vùng đất Tùng Lộc (Hà Tĩnh).

Giữ “lửa" hội quê... 07/03/2026 08:30 Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.

Tượng Sơn cổ tự – nơi tâm y nở hoa giữa núi rừng Hà Tĩnh 07/03/2026 06:25 Trải qua hàng trăm năm, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh 05/03/2026 15:00 Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.

“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh 04/03/2026 09:26 Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.

Độc đáo "phi đội gà bay" trên mâm cúng ngày rằm ở Hà Tĩnh 03/03/2026 05:10 Vào ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy hay lễ, tết hằng năm, nhiều dòng họ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) tổ chức làm mâm cúng độc đáo với các thế gà bay, gà đứng.

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - nơi mạch nguồn tri ân tỏa rạng 02/03/2026 10:57 Không chỉ ghi dấu ấn về quy mô tổ chức bài bản, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 còn khơi mạch nguồn văn hóa tri ân, lan tỏa mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa.

Thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 02/03/2026 05:21 Lễ cầu sức khỏe, thả đèn hoa đăng tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông 01/03/2026 15:00 Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.

Hơn 5 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh 01/03/2026 12:33 Sau hơn một tuần khai hội, chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.