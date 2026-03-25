Xin chữ cầu may - điểm nhấn văn hóa ý nghĩa tại lễ hội Văn Miếu

(Baohatinh.vn) - Giữa không gian đậm chất truyền thống, hội thư pháp, xin chữ cầu may tại lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) là nét đẹp văn hóa, gửi gắm những ước vọng của người dân.
Trong sáng 25/3, sau nghi lễ dâng “Văn phòng tứ bảo” (dâng bút, giấy, mực, nghiên), hội thư pháp, xin chữ cầu may cũng chính thức khai hội.
Hình ảnh ông đồ với dáng ngồi trầm tĩnh bên nghiên mực, tờ giấy đỏ, trắng trải rộng từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống.
Các chữ thư pháp được xin thường mang ý nghĩa may mắn, tốt đẹp, gắn với giá trị tinh thần. Mỗi con chữ mang theo triết lý sống, giúp người xin chữ tự soi chiếu và định hướng như: Phúc, Đức, Bình an, Trí, Tài...
Đặc biệt, hội thư pháp, xin chữ cầu may đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến với không gian lễ hội truyền thống. Hình ảnh các bạn trẻ xin chữ như sự tiếp nối của tinh thần hiếu học và tôn vinh đạo học của người dân.
Du khách đón nhận nét chữ thư pháp của riêng mình như đón nhận một lời gửi gắm thiêng liêng cho hành trình phía trước.
Trong không gian di sản tại Hà Tĩnh, những câu chuyện về truyền thống, văn hóa và lịch sử địa phương đã được truyền tải một cách sinh động, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.
