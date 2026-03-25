Xin chữ cầu may - điểm nhấn văn hóa ý nghĩa tại lễ hội Văn Miếu

Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Giữa không gian đậm chất truyền thống, hội thư pháp, xin chữ cầu may tại lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) là nét đẹp văn hóa, gửi gắm những ước vọng của người dân.

Lễ hội Văn Miếu năm 2026 bước sang ngày thứ 2 và tạo sức hút lớn trên địa bàn. Nhiều người dân địa phương nô nức về tiến lễ, dâng hương và trải nghiệm nhiều hoạt động trong mùa lễ hội.
Trong sáng 25/3, sau nghi lễ dâng “Văn phòng tứ bảo” (dâng bút, giấy, mực, nghiên), hội thư pháp, xin chữ cầu may cũng chính thức khai hội.
Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen cùng lãnh đạo phường tham quan gian trưng bày và xin chữ thư pháp.
Xin chữ cầu may là nét đẹp văn hoá lâu đời của người Việt, thể hiện truyền thống hiếu học, coi trọng tri thức. Trải qua thời gian, phong tục này được các thế hệ trân trọng, gìn giữ, tiếp nối và trở thành điểm nhấn ấn tượng của lễ hội Văn Miếu năm 2026.
Hình ảnh ông đồ với dáng ngồi trầm tĩnh bên nghiên mực, tờ giấy đỏ, trắng trải rộng từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống.
Mỗi nét bút không chỉ là nghệ thuật thư pháp mà còn chứa đựng niềm tin, hy vọng và cả sự trân trọng đối với truyền thống hiếu học, coi trọng tri thức của dân tộc.
Các chữ thư pháp được xin thường mang ý nghĩa may mắn, tốt đẹp, gắn với giá trị tinh thần. Mỗi con chữ mang theo triết lý sống, giúp người xin chữ tự soi chiếu và định hướng như: Phúc, Đức, Bình an, Trí, Tài...
Hội thư pháp, xin chữ cầu may thu hút, "giữ chân" người dân và du khách.
Đặc biệt, hội thư pháp, xin chữ cầu may đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến với không gian lễ hội truyền thống. Hình ảnh các bạn trẻ xin chữ như sự tiếp nối của tinh thần hiếu học và tôn vinh đạo học của người dân.
Du khách đón nhận nét chữ thư pháp của riêng mình như đón nhận một lời gửi gắm thiêng liêng cho hành trình phía trước.
Theo sử sách, Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) ở làng Hoàn, xã Đông Lỗ (nay là tổ dân phố Vĩnh Hoà, phường Thành Sen). Đây là di tích lịch sử - văn hoá nhằm tôn vinh đạo học, thờ phụng các danh nhân văn hoá, bậc hiền tài như: Nhà giáo Chu Văn An (1292-1370), Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804), Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820). Lễ hội Văn Miếu năm nay được tổ chức từ ngày 24/3 - 26/3 (tức là ngày 6/2 - 8/2 âm lịch). Trong ảnh: Người dân háo hức tham gia hội thư pháp, xin chữ cầu may tại lễ hội.

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Thư pháp - hồn xưa trong nét chữ nay

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình

Giữ “lửa" hội quê...

“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

