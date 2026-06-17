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Hơn 2,5 triệu bản sách giáo khoa sẵn sàng phục vụ học sinh Hà Tĩnh

Thuý Ngọc - Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các cửa hàng sách giáo khoa ở Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Sự chủ động từ đơn vị cung ứng và tâm lý chuẩn bị trước của phụ huynh, học sinh giúp thị trường chuyển động tích cực, hạn chế tình trạng khan hiếm sách cục bộ.

​Tại Cửa hàng sách Hiển Thành (xã Can Lộc), không khí mua sắm sách giáo khoa đã bắt đầu “tăng nhiệt”. Đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn và các xã lân cận đã chủ động tìm đến đây để lựa chọn sách từ sớm.

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Nhiều phụ huynh đến mua sách tại Cửa hàng sách Hiển Thành (xã Can Lộc).

Chị Trần Thị Lê - một phụ huynh ở xã Can Lộc chia sẻ: “Những năm trước, càng gần đến ngày khai giảng, nhu cầu mua sắm sách vở càng đông, tình trạng thiếu sách cục bộ ở một vài bộ môn đã xảy ra. Vì vậy năm nay tôi tranh thủ đi mua sớm. Mua ở thời điểm này vừa thoải mái lựa chọn, con lại có thêm thời gian đọc trước, làm quen với kiến thức mới để tự tin bước vào năm học”.

Đánh giá về thị trường sách năm nay, bà Trần Thị Thơ - chủ Cửa hàng sách Hiển Thành thông tin: “Năm học trước, địa bàn Can Lộc chủ yếu sử dụng bộ sách Cánh Diều, nhưng năm nay cả nước chuyển sang dùng chung bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” nên nhu cầu mua mới của học sinh là rất lớn. Để đáp ứng kịp thời, cửa hàng chúng tôi đã chủ động nhập nguồn sách về từ rất sớm. Đáng mừng là so với năm trước, giá sách năm nay có giảm, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí”.

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Phụ huynh, học sinh lựa chọn sách tại Cửa hàng số 58, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của hàng trăm nghìn học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh đã chủ động triển khai kế hoạch từ rất sớm. Đến thời điểm hiện tại, thị trường sách giáo khoa tại Hà Tĩnh đã diễn ra khá sôi động, lượng sách được công ty phân bổ, vận chuyển kịp thời đến đại lý, nhà sách và điểm cung ứng tại các địa bàn phát hành trong toàn tỉnh.

Ghi nhận tại Cửa hàng số 58, đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) - trung tâm bán lẻ và phân phối của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh, không khí mua sắm diễn ra khá sôi động. Cùng với việc đóng gói, trung chuyển về cho đại lý ở các xã, phường, mỗi ngày cửa hàng cũng đón một lượng lớn phụ huynh, học sinh đến lựa chọn sách.

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Em Lê Thị Khánh Hà – học sinh lớp 11 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chuẩn bị sách cho năm học mới.

Em Lê Thị Khánh Hà – học sinh lớp 11 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Em tranh thủ mua sách sớm để có thời gian nghiên cứu trước chương trình lớp 11. Việc tiếp cận sách giáo khoa sớm giúp em chủ động tự học, đọc thêm các tài liệu bổ trợ và xây dựng đề cương chi tiết cho từng môn học ngay trong hè. Hơn nữa, thời điểm này, các loại sách bổ trợ cũng khá đầy đủ để em lựa chọn”.

Theo số liệu từ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này, công ty đã đặt 2,5 triệu bản sách giáo khoa tại nhà xuất bản với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng để cung ứng ra thị trường. Sự chuyển động đồng bộ từ đơn vị phát hành đến các đại lý đang tạo ra những tín hiệu rất tích cực cho thị trường sách năm nay.

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Nhân viên Cửa hàng số 58 - đường Phan Đình Phùng chuẩn bị sách để đóng gói, trung chuyển về cho các đại lý ở xã, phường.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Cửa hàng số 58 - đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) cho biết: “Qua kinh nghiệm cung ứng sách từ nhiều năm, đơn vị khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên chủ động mua sách giáo khoa sớm. Việc này vừa giúp các em có thời gian làm quen với chương trình năm học mới, vừa giúp chúng tôi chủ động điều tiết, tránh tình trạng dồn ứ mua sắm vào những ngày cận kề khai giảng, dẫn đến thiếu sách cục bộ ở một số bộ môn. Để phòng ngừa tình trạng sách giáo khoa giả, sách in lậu, học sinh và các bậc phụ huynh nên mua sách ở những địa chỉ tin cậy”.

Với mục tiêu cung ứng đầy đủ 100% sách giáo khoa cho học sinh trước ngày khai trường, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát kỹ lưỡng biến động sĩ số tại các trường học. Trên cơ sở đó, đơn vị kịp thời điều tiết các đầu sách theo nhu cầu thực tế, cố gắng không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, giúp học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027 với sự chuẩn bị chu đáo nhất.

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Tags:

#Sách giáo khoa #Thị trường sách giáo khoa #Hà Tĩnh 24 giờ

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