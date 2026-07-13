Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng hoa chúc mừng Sở VH-TT&DL nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/07/1960 - 09/07/2026).

Chiều 13/7, Sở VH-TT&DL tổ chức tọa đàm “Giải pháp quảng bá, kết nối lan tỏa sức hút điểm đến du lịch Hà Tĩnh” và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng du lịch Hà Tĩnh” năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp, cơ quan báo chí, KOL/KOC, travel blogger và cộng đồng sáng tạo nội dung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình.

Các đồng chí chủ trì chương trình tọa đàm.

Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú, đa dạng, bao gồm du lịch biển, du lịch sinh thái rừng – hồ – thác và du lịch văn hóa – lịch sử giàu bản sắc. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường đề dẫn tọa đàm.

Trong thời gian qua, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Tĩnh đã được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, so với tiềm năng hiện có, hiệu quả truyền thông và mức độ lan tỏa hình ảnh điểm đến vẫn chưa thực sự tương xứng. Đặc biệt, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, mạng xã hội, video ngắn và trí tuệ nhân tạo, công tác quảng bá du lịch đang đứng trước những yêu cầu mới về nội dung, phương thức và cách tiếp cận, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn trong thời gian tới.

TS. Lương Đông Sơn, giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày tham luận: Ứng dụng AI trong truyền thông mạng xã hội nhằm kết nối khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá thực trạng công tác quảng bá, kết nối và lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh trong thời gian qua, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, trao đổi về xu hướng truyền thông du lịch hiện đại, đặc biệt là truyền thông số, mạng xã hội, video ngắn, truyền thông trải nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá điểm đến.

ThS. Dương Thị Thu Truyền – Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế trình bày tham luận: Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu điểm đến và quảng bá du lịch trên nền tảng di sản văn hóa - bài học từ Huế và gợi mở cho Hà Tĩnh.

Đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức quảng bá; tăng cường kết nối, liên kết truyền thông trên các nền tảng số nhằm nâng cao sức lan tỏa và sức hút của điểm đến du lịch Hà Tĩnh; đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của doanh nghiệp, cơ quan báo chí, KOL/KOC, travel blogger và cộng đồng sáng tạo nội dung trong hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, các đơn vị liên quan cũng như đội ngũ KOL/KOC, travel blogger và cộng đồng sáng tạo nội dung trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại chương trình.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan xây dựng kênh truyền thông chung để dẫn dắt các chiến dịch truyền thông; là địa chỉ uy tín để cung cấp thông tin chính thống tới người dân, du khách, trực tiếp trao đổi, quảng bá tại các kênh truyền thông du lịch trên cả nước. Hình thành các cộng đồng những người làm truyền thông về du lịch Hà Tĩnh nhằm quy tụ thông tin, có sự phối hợp trong triển khai các sản phẩm quảng bá.

Đề nghị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai các chương trình truyền thông quảng bá về vùng đất, văn hóa, con người Hà Tĩnh gắn với ứng dụng công nghệ i-Hatinh; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng truyền thông tới lực lượng thanh niên và người dân, hình thành thói quen quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh trong mỗi người.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông online, tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi ảnh, video nhằm khắc họa sâu hơn hình ảnh vùng đất, con người Hà Tĩnh. Nghiên cứu triển khai các hoạt động trưng bày, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh tại các thành phố lớn, kết nối với các tạp chí du lịch để đưa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, cần nhận diện, định hình đặc trưng văn hóa, đặc trưng vùng miền của Hà Tĩnh, từ đó sáng tạo và phát huy những sản phẩm du lịch đồng bộ, đủ sức cạnh tranh với các địa phương khác. Bên cạnh đó, việc quảng bá hình ảnh cần đi đôi với thông tin để du khách dễ dàng nắm bắt thông tin; cần có đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh của du khách khi đến với Hà Tĩnh. Xây dựng các tour tuyến mới, tích cực hỗ trợ người dân hình thành các điểm trải nghiệm, check-in mới, phát triển du lịch cộng đồng…

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đội ngũ những người sáng tạo nội dung cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái tương đồng trong cách nghĩ, cách làm, để du lịch Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh bế mạc chương trình tọa đàm.

Tiếp thu ý kiến của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, cơ quan truyền thông và toàn xã hội, công tác quảng bá, kết nối và lan tỏa hình ảnh điểm đến Hà Tĩnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh nhà.

*Cũng trong khuôn khổ chương trình, Sở VH-TT&DL đã tổng kết, trao giải Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng du lịch Hà Tĩnh” năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh; phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, truyền thông số và sự tham gia của cộng đồng trong việc lan tỏa hình ảnh quê hương, con người, các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành báo cáo tổng kết cuộc thi.

Đây không chỉ là sân chơi dành cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà làm phim, nhà sáng tạo nội dung và những người yêu mến Hà Tĩnh, mà còn là dịp để phát hiện, tuyển chọn những tác phẩm có giá trị phục vụ lâu dài cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 417 tác phẩm của 60 tác giả, trong đó có 378 tác phẩm ảnh (gồm 338 ảnh đơn, 40 bộ ảnh của 38 tác giả), 39 tác phẩm video clip của 22 tác giả. Trong số các tác giả tham gia thể loại ảnh có 7 tác giả tham gia cả ảnh đơn và ảnh bộ; đồng thời có 7 tác giả tham gia ở cả 2 thể loại ảnh và video clip.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, phần lớn các tác phẩm tham gia bám sát chủ đề cuộc thi, phản ánh khá toàn diện tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề, sản phẩm du lịch và hình ảnh con người Hà Tĩnh thân thiện, nghĩa tình, mến khách.

Nhiều tác phẩm ảnh có bố cục chặt chẽ, góc nhìn sáng tạo, giá trị thẩm mỹ cao; nhiều video clip được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, kỹ thuật dựng và khả năng truyền tải thông điệp, góp phần tạo nên những sản phẩm truyền thông có chất lượng, phù hợp với xu hướng quảng bá du lịch trên nền tảng số.

Trên cơ sở kết quả chấm chọn của Ban Giám khảo và kết quả bình chọn của cộng đồng theo thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức quyết định trao 13 giải thưởng ảnh đẹp, 10 giải thưởng video clip ấn tượng và 2 giải thưởng phụ dành cho các tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao giải nhất cho các tác giả: Nguyễn Thanh Hải (nội dung ảnh đẹp) và Thanh Hữu và ekip TCV (nội dung video ấn tượng).

Ban Tổ chức trao 4 giải nhì cho các tác giả.

6 tác giả đạt giải ba cuộc thi.