Tín dụng tăng trưởng tốt, huy động vốn vẫn đạt thấp

Tăng trưởng tín dụng đạt khá

Kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm nay.

6 tháng đầu năm nay, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng khá ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng đầu cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ghi nhận mức tăng 32,83% so với cùng kỳ, vượt xa Nghệ An (18,07%) và Quảng Trị (8,5%). Bên cạnh đó, có 1.146 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,5 lần về số lượng và 4 lần tổng số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Những yếu tố này cũng đã tạo nên áp lực giải ngân vốn rất lớn lên hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 30/6, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 137.850 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm.

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/6, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng đạt khoảng 137.850 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ “bơm” vốn nhanh nhất toàn khu vực (Nghệ An tăng 7,7%, Quảng Trị tăng thấp ở mức 1,2%). Dòng vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa… Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh dẫn đầu với dư nợ hơn 21.400 tỷ đồng, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đạt hơn 21.000 tỷ đồng, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh hơn 20.380 tỷ đồng, VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh hơn 20.000 tỷ đồng và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 17.200 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Bên cạnh việc linh hoạt áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi, chi nhánh còn đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân, đồng thời chủ động đồng hành cùng khách hàng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vay vốn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương”.

Dòng vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Bên cạnh các lĩnh vực thông thường, dòng vốn chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh cho nhà ở xã hội cũng tiếp sức mạnh mẽ cho thị trường. Theo đó, dư nợ chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP trên địa bàn ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm.

Dù tăng trưởng cao song chất lượng tín dụng tại Hà Tĩnh vẫn đảm bảo an toàn với tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,27% trên tổng dư nợ, thấp hơn các tỉnh trong khu vực.

Huy động vốn vẫn chậm nhịp

Đến cuối tháng 6/2026, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm.

So với tăng trưởng khả quan của tín dụng thì huy động vốn trên địa bàn mặc dù đã được cải thiện trong những tháng cuối của quý II song vẫn chậm nhịp hơn.

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/6, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm, tăng chậm hơn tăng trưởng tín dụng khoảng 3,5 điểm phần trăm (chênh lệch số tuyệt đối khoảng hơn 4.300 tỷ đồng). Về cơ cấu, tiền gửi tiết kiệm ước đạt 98.650 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm; tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn của người dân và doanh nghiệp) giảm 1% so với đầu năm.

Theo đại diện một số ngân hàng thương mại, huy động nguồn vốn tăng trưởng thấp do nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh cao, doanh nghiệp đã tập trung vốn vào vòng quay sản xuất, mua sắm nguyên vật liệu thay vì gửi ngân hàng. Mặt khác, việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế cũng kéo mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm với kỳ hạn dưới 6 tháng, mức trần tối đa chỉ còn 4,75% - 5,25%/năm; 6 - 12 tháng ở khoảng 5,5% - 8,5%/năm. Điều này vô hình trung cũng thúc đẩy dòng tiền nhàn rỗi dịch chuyển sang các kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời tốt hơn.

Từ tháng 6/2026, SHB Chi nhánh Hà Tĩnh triển khai chương trình “sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số nhằm thu hút tiền gửi không kỳ hạn qua tài khoản thanh toán (CASA).

Chị Nguyễn Thị Thương - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (SHB Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Huy động vốn gặp khó khăn do áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng; trong khi một phần dòng tiền của khách hàng có xu hướng dịch chuyển sang vàng, bất động sản và các kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời tốt hơn. Từ tháng 6, SHB Chi nhánh Hà Tĩnh triển khai chương trình “sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số nhằm thu hút tiền gửi không kỳ hạn qua tài khoản thanh toán (CASA). Sau 1 tháng triển khai, nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn tại chi nhánh tăng 20% so với tháng 5”.

Áp dụng lãi suất cạnh tranh, thu hút nguồn tiền gửi không kỳ hạn hay triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng đang được nhiều ngân hàng thực hiện để tăng nguồn vốn vào giai đoạn cuối năm. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm với nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn. Đây được xem là dư địa tiềm năng để các ngân hàng tăng cường kết nối, tư vấn các sản phẩm tiền gửi phù hợp, qua đó thu hút dòng tiền nhàn rỗi và gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn, nhất là vốn trung, dài hạn, bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Ông Phan Duy Sáng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II xác định phát triển nguồn vốn là nhiệm vụ trọng tâm. Chi nhánh sẽ chủ động chăm sóc khách hàng hiện hữu, mở rộng tệp khách hàng mới, khai thác hiệu quả nguồn tiền gửi dân cư và doanh nghiệp; đồng thời điều hành lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa sản phẩm tiết kiệm để thu hút nguồn vốn, nhất là vốn trung, dài hạn, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương”.

Bước sang quý III, nhu cầu vốn được dự báo tiếp tục gia tăng khi tiến độ giải ngân đầu tư công đẩy mạnh; sản xuất, kinh doanh vào mùa cao điểm. Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm thúc đẩy huy động vốn, cân đối hợp lý giữa nguồn vốn huy động và nhu cầu tín dụng và bảo đảm thanh khoản hệ thống.