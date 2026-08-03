Sắp xếp trường học: Dù không là hiệu trưởng, vẫn trọn lòng với học trò

Từ ngày 1/7, sau khi Trường Mầm non Thạch Hưng và Trường Mầm non Tân Giang (phường Thành Sen) sáp nhập thành Trường Mầm non Tân Hưng, cô Lê Thị Thắng - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Hưng được phân công giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hưng. Sự thay đổi ấy khép lại một chặng đường nhiều dấu ấn của cô trong vai trò người đứng đầu nhà trường, đồng thời mở ra một hành trình cống hiến mới.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Tân Hưng (phường Thành Sen) sắp xếp rà soát lại hồ sơ, tiếp tục chuẩn bị cho việc sáp nhập trường trong tháng 8.

Suốt 35 năm gắn bó với bậc học mầm non, trong đó có một thập kỷ đảm nhận cương vị hiệu trưởng, cô Thắng luôn cùng tập thể nhà trường nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Những đổi thay của ngôi trường hôm nay đều in đậm tâm huyết, trách nhiệm của người nữ cán bộ quản lý. Dẫu không tránh khỏi những cảm xúc khi rời cương vị gắn bó nhiều năm, nhưng cô đã đón nhận nhiệm vụ mới bằng tâm thế của một người đảng viên, người cán bộ luôn sẵn sàng vì việc chung, xem sự thay đổi không phải là mất đi một vị trí, mà là tiếp tục cống hiến ở một vai trò khác.

Cô Thắng chia sẻ: "Sắp xếp các cơ sở giáo dục là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Là cán bộ, đảng viên, tôi nghĩ mình phải gương mẫu chấp hành. Chức vụ chỉ là sự phân công trong từng giai đoạn, điều còn lại sau tất cả vẫn là trách nhiệm của mình với học sinh và mái trường. Dù ở cương vị nào, tôi vẫn sẽ làm việc bằng tình yêu và trách nhiệm với nghề".

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hưng vệ sinh khuôn viên trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới.

Không chỉ ở Trường Mầm non Tân Hưng, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh, các hiệu trưởng cũng đã chuẩn bị tâm thế trước chủ trương sắp xếp trường học. Là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tượng Sơn (xã Thạch Lạc), thầy Trần Huy Sơn cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Sau gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, trong đó có 24 năm đảm nhiệm công tác quản lý với 12 năm giữ cương vị hiệu trưởng, thầy hiểu rằng quá trình sắp xếp sẽ có những cán bộ quản lý không còn tiếp tục giữ vị trí người đứng đầu. Đó là quy luật tất yếu của việc tinh gọn bộ máy và cũng là cơ sở để lựa chọn những cán bộ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của giai đoạn mới.

Thầy Sơn cho biết: “Nếu nói không buồn, không hụt hẫng khi không còn làm hiệu trưởng thì không đúng. Bất kỳ ai cũng có tình cảm với công việc mình đã gắn bó nhiều năm. Nhưng tôi cho rằng, cảm xúc cá nhân không thể lớn hơn lợi ích chung. Nếu tổ chức phân công tiếp tục làm hiệu trưởng, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn nếu được giao một vị trí khác, tôi cũng sẵn sàng đón nhận và cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Thầy Trần Huy Sơn đã có gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, trong đó có 12 năm giữ cương vị hiệu trưởng.

Những ngày này, cùng với việc hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị cho phương án sắp xếp trường học, thầy Tôn Đức Trình - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc) cũng sẵn sàng chờ quyết định của tổ chức. Sau 27 năm gắn bó với nghề, trong đó có hơn 9 năm làm phó hiệu trưởng, 10 năm giữ cương vị hiệu trưởng, thầy chưa bao giờ rời xa bục giảng. Mỗi tuần, thầy vẫn trực tiếp giảng dạy 2 tiết và nhiều năm tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán, Vật lý. Việc gắn bó với chuyên môn giúp thầy thêm vững tin trước những đổi thay.

Thầy Trình chia sẻ: "Tôi luôn quan niệm người quản lý trước hết phải là một giáo viên vững chuyên môn. Vì vậy, dù tiếp tục được làm hiệu trưởng, được phân công làm phó hiệu trưởng hay trở lại đứng lớp, tôi vẫn là người thầy của học sinh. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là giữ cương vị nào, mà là vẫn được đồng hành với học trò, được phụ huynh tin tưởng và đồng nghiệp yêu quý. Chỉ cần còn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thì ở vị trí nào tôi cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ".

Thầy Tôn Đức Trình luôn đồng hành với đội ngũ giáo viên trong hoạt động chuyên môn.

Triển khai chủ trương sắp xếp trường học sẽ có nhiều hiệu trưởng không còn giữ cương vị người đứng đầu nhà trường. Song với những người làm nghề giáo, đó không phải là điểm dừng của hành trình cống hiến mà là sự tiếp nối ở một vai trò mới. Bởi với những nhà giáo ấy, chức danh có thể thay đổi, còn khát vọng cống hiến thì chưa bao giờ vơi. Chính tâm thế đó sẽ góp phần tạo nên sự đồng thuận để chủ trương sắp xếp trường học được triển khai hiệu quả, vì một nền giáo dục tinh gọn, chất lượng và phát triển bền vững.