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Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng, phổ điểm diện Xét tuyển tài năng năm 2026

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Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba. 

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Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức , trong đó phương thức xét tuyển tài năng (XTTN) bao gồm 3 diện: Diện 1.1 xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế);

Diện 1.2 xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, AP, IB...);

Diện 1.3 xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (học sinh đạt giải cấp tỉnh, hệ chuyên...).

Kết thúc thời gian mở đăng ký XTTN vào ngày 31/5/2026, có tổng cộng 4.347 thí sinh đăng ký, trong đó diện 1.1 có 502 hồ sơ, diện 1.2 có 1.751 hồ sơ và diện 1.3 có 2.094 hồ sơ.

Theo đó, diện 1.1 và 1.2 tăng nhẹ, còn diện 1.3 giảm so với năm 2025. Đại học Bách khoa đưa ra lý do là trong năm nay, trong thành phần tính điểm hồ sơ diện 1.3, yêu cầu các thí sinh phải có điểm thi đánh giá tư duy TSA thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Sau khi hoàn tất các bước trong quy trình XTTN, có 436 thí sinh diện 1.1 đã được xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong số đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải Nhất, 163 em đạt giải Nhì và 193 thí sinh đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố phổ điểm XTTN năm 2026 như sau:

Phổ điểm XTTN diện 1.2 và 1.3
Phổ điểm XTTN diện 1.2 và 1.3

Điểm XTTN của hơn 3.600 thí sinh diện 1.2 và 1.3 cũng đã được gửi tới tài khoản đăng ký trên hệ thống. Một số chỉ số chính về điểm XTTN diện 1.2 và 1.3 năm 2026 như sau: Có 53 thí sinh đạt điểm tối đa 100/100 điểm, 145 thí sinh đạt 90/100 điểm, thấp nhất là 55 điểm, điểm trung bình là 80,95 điểm và điểm trung vị là 83,00 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh của Nhà trường. Thí sinh có thể tham khảo cách tính điểm giữa điểm XTTN, điểm TSA và điểm thi tốt nghiệp THPT tại đây: https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2026BK.

Thí sinh có điểm XTTN diện 1.2 và 1.3 muốn xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NV) trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2 đến 14/7. Điều này cũng tăng cơ hội cho các thí sinh XTTN có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành học hơn tại Đại học Bách khoa Hà Nội bằng điểm XTTN.

Cùng ngày, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026. Theo đó, điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật và 19,5 điểm đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. Điểm sàn xét tuyển tài năng là 55/100, còn phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) từ 43,88-44,93 điểm.

nhandan.vn
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Tags:

#Đại học Bách khoa Hà Nội #đạt giải quốc tế #giải nhất học sinh giỏi quốc gia #Xét tuyển tài năng năm 2026

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