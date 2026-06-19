Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Mùa tuyển sinh năm học 2026-2027 đang mở ra những cơ hội mới cho Trường TH, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh, đó là sự gia tăng đáng kể cả về chỉ tiêu lẫn lượng hồ sơ đăng ký sau những ngày ngành giáo dục công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10.

Trường TH, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh đang có một mùa tuyển sinh sôi động.

Theo đó, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh và học sinh, năm học này nhà trường đã mạnh dạn nâng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 lên 500 em, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Và kể từ khi mở cổng tiếp nhận hồ sơ vào ngày 13/6, đến nay, trường đã nhận được hơn 450 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Việc tuyển sinh của trường sẽ tiếp tục đến ngày 25/6.

Em Nguyễn Thị Hoài ở phường Thành Sen chia sẻ: "Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng, nhưng kết quả không được như mong đợi. Qua tham khảo từ các anh chị đi trước về chất lượng dạy học cũng như mức học phí phù hợp, em đã tin tưởng lựa chọn Trường TH, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh để tiếp tục hành trình học tập của mình".

Lựa chọn của Hoài cũng là lựa chọn của nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn các phường vùng trung tâm, điều đó được phản ánh rõ nét qua lượng hồ sơ tuyển sinh nộp tại trường trong những ngày gần đây.

Việc tăng chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh trên địa bàn vùng trung tâm vào lớp 10.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT – Đại học Hà Tĩnh cho biết: "Sự gia tăng về số lượng hồ sơ cho thấy, niềm tin ngày càng lớn của phụ huynh và học sinh vào mô hình đào tạo ngoài công lập. Đây cũng là động lực cho chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục kỹ năng. Hiện, nhà trường đã và đang chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy để chào đón học sinh khóa mới".

Sức nóng từ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 cũng đã mở ra một bước phát triển về quy mô cho Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, cam kết chất lượng đầu ra cùng chương trình học tập định hướng phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, nhà trường đang ngày càng khẳng định được vị thế, trở thành sự lựa chọn của nhiều phụ huynh, học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, trường đã tiếp nhận gần 250 hồ sơ đăng ký tuyển sinh mới từ học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Con số này chưa bao gồm 60 hồ sơ của các em học sinh khối 9 đang học tập tại trường có nguyện vọng tiếp tục học lên bậc THPT.

Ngoài 60 học sinh lớp 9 đang học tại trường có nguyện vọng tiếp tục học lên bậc THPT, hiện tại, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein đã nhận gần 250 hồ sơ của học sinh các trường THCS trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc vận hành, phụ trách tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein thông tin: “Nhu cầu đăng ký vào trường năm nay tăng vượt bậc so với dự kiến. Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh, hiện tại, chúng tôi đang xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc phê duyệt tăng thêm 1 lớp 10 ngoài chỉ tiêu ban đầu. Quan điểm của chúng tôi là dù tăng số lượng nhưng phải giữ vững chất lượng đào tạo, bảo đảm không gian lớp học theo tiêu chuẩn để các em có môi trường học tập, trải nghiệm tốt nhất”.

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 của Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cũng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Với thế mạnh về chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế và triết lý giáo dục hướng đến phát triển toàn diện trí tuệ, nhân cách học sinh, nhà trường đang thu hút ngày càng nhiều học sinh có định hướng hội nhập rõ ràng. Đến thời điểm hiện tại, iSchool Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 30 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10. Dù mức học phí cao hơn mặt bằng chung nhưng nhiều gia đình vẫn sẵn sàng đầu tư, bởi với họ, đây là sự lựa chọn xứng đáng với môi trường và chất lượng giáo dục mà nhà trường mang lại.

Với thế mạnh về chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế và triết lý giáo dục hướng đến phát triển toàn diện trí tuệ, nhân cách học sinh, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cũng đang được nhiều phụ huynh, học sinh tin tưởng.

Thực tế tuyển sinh năm nay tại Hà Tĩnh cho thấy, việc các trường ngoài công lập ngày càng được phụ huynh và học sinh ưu tiên lựa chọn không còn là hiện tượng ngẫu nhiên. Sau những áp lực từ kỳ thi vào lớp 10 với tỷ lệ chọi gay gắt, nhiều phụ huynh đã chủ động nhìn nhận lại việc đầu tư cho con vào một môi trường giáo dục phù hợp. Sự mở rộng chỉ tiêu và cam kết chất lượng của các trường như Albert Einstein, iSchool hay TH, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống giáo dục công lập, mà còn mở ra những cơ hội mới để học sinh tự tin bước vào tương lai theo cách của riêng mình.