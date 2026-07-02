Trại hè “Học làm chiến sĩ công an”: Trải nghiệm để trưởng thành

Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 01/07/2026 05:20 Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 8h ngày 1/7 trên Báo Hà Tĩnh điện tử hoặc các website của ngành giáo dục.

111 ngành mà sinh viên được học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng 29/06/2026 05:04 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 111 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ mà sinh viên được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng, kể từ năm học tới.

Family day - gắn kết yêu thương cùng các bạn nhỏ Trí Đức 2 28/06/2026 08:41 Trường Mầm non Trí Đức 2 (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa tổ chức Ngày hội Gia đình với chủ đề “Family day - Gắn kết yêu thương” với nhiều trò chơi vui nhộn, ý nghĩa dành cho các bé và bố mẹ.

[Motion graphic] Chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến 28/06/2026 08:00 Theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Câu chuyện đẹp của những" người thầy" mang sắc phục công an 28/06/2026 05:20 Trong vai trò của "người thầy", những chiến sĩ Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đang viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó, sẻ chia với người dân địa phương.

Nghiên cứu cắt giảm những môn không còn phù hợp để giảm áp lực học tập 27/06/2026 06:18 Để giảm tải áp lực học tập và thi cử cho học sinh, Phó Thủ tướng gợi ý nghiên cứu cắt giảm những môn học không còn phù hợp, khi trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ rất tích cực cho việc dạy và học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập chênh lệch giữa các địa phương 26/06/2026 08:50 Sáng nay (26/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. "Tư lệnh" ngành GD&ĐT đã đăng đàn trả lời các nội dung liên quan.

Cô gái Việt tốt nghiệp Harvard với điểm tuyệt đối 26/06/2026 08:35 Thu Phương đạt điểm trung bình 4.0/4.0 sau hai năm học tại trường Y, Đại học Harvard, chương trình thạc sĩ Phân phối Y tế toàn cầu.

Sắp xếp trường lớp ở Sông Trí: Bước đi cần thiết cho giáo dục bền vững 25/06/2026 10:20 Từ yêu cầu thực tiễn về quy mô học sinh và tốc độ đô thị hóa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường học, tạo nền tảng cho sự phát triển giáo dục bền vững trong giai đoạn mới.

Ra mắt Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến 24/06/2026 10:26 Sự ra đời Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) là sự tiếp nối truyền thống của quê hương; lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Cô bé Hà Tĩnh và giải nhất toàn quốc "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" 24/06/2026 09:17 Vượt qua hàng chục nghìn thiếu nhi khắp mọi miền đất nước, em Nguyễn Phương Uyên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã giành giải nhất toàn quốc tại sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới".

Tuyển sinh lớp 10 trường nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên: Nơi rộng cửa, nơi chật vật! 23/06/2026 10:06 Theo kế hoạch năm học 2026-2027, các trường trung cấp, cao đẳng nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Song, thực tế triển khai cho thấy, bức tranh tuyển sinh giữa các khối đã có sự phân hóa rõ nét.

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em 20/06/2026 10:30 Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Đề xuất tăng 166 chỉ tiêu lớp 10 cho các trường THPT phía Nam Hà Tĩnh 19/06/2026 11:25 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 cho 3 trường THPT công lập gồm: THPT Kỳ Anh, THPT Lê Quảng Chí và THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10 19/06/2026 05:06 Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du khen thưởng 103 học sinh giỏi 17/06/2026 11:00 Những phần thưởng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du đã tiếp thêm động lực để học sinh Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu, chinh phục những kết quả cao hơn.

Gieo cơ hội từ những "nhịp cầu" vượt đại dương 17/06/2026 10:05 Những nhịp cầu yêu thương được kết nối từ bên kia bán cầu đã và đang mở ra cơ hội mới, giúp các em ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng nghị lực và niềm tin vào tương lai.

5 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý châu Âu 17/06/2026 09:56 Cả 5 học sinh dự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) đều có giải, với 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.

Hơn 2,5 triệu bản sách giáo khoa sẵn sàng phục vụ học sinh Hà Tĩnh 17/06/2026 05:10 Thời điểm này, các cửa hàng sách giáo khoa ở Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Sự chủ động từ đơn vị cung ứng và tâm lý chuẩn bị trước của phụ huynh, học sinh giúp thị trường chuyển động tích cực, hạn chế tình trạng khan hiếm sách cục bộ.

Chú trọng đánh giá năng lực thực chất của giáo viên dạy nghề 16/06/2026 12:23 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 43/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn người dạy nghề. Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 1/7 16/06/2026 10:51 Theo Bộ GD&ĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến sẽ được công bố vào khoảng 8h ngày 1/7. Chậm nhất ngày 3/7 phải xét công nhận tốt nghiệp.

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp 16/06/2026 05:14 Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.

Chăm lo giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Xuân Lộc 14/06/2026 08:56 Vượt qua những khó khăn, các trường học ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

[Infographic] Những mốc thời gian cần lưu ý sau ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026 13/06/2026 05:26 Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT: Bộ GD&ĐT lần đầu tiên áp dụng cách chấm mới với môn Ngữ văn 12/06/2026 16:27 Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay, Bộ sẽ lần đầu tiên chấm thi theo rubric, áp dụng với môn Ngữ văn nhằm giảm tính chủ quan của người chấm, tăng tính khách quan, công bằng.

Thi tốt nghiệp THPT: 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi 12/06/2026 15:35 Cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi, chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn 12/06/2026 14:00 Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Khép lại một hành trình nhiều cảm xúc 12/06/2026 11:24 Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.

Hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi phân hóa, trường thi an toàn 12/06/2026 10:46 Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành các bài thi tự chọn, qua đó khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đảm bảo an toàn, nghiêm túc.