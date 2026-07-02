Trại hè “Học làm chiến sĩ công an”: Trải nghiệm để trưởng thành

(Baohatinh.vn) - Hơn 80 học viên nhỏ tuổi đang trải nghiệm Trại hè “Học làm chiến sĩ công an” do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Môi trường kỷ luật góp phần giúp các em rèn bản lĩnh, tính tự lập và trưởng thành hơn.
Các "chiến sĩ nhí" bắt đầu những bài học đầu tiên bằng việc tự tay gấp chăn màn.
Các em được hướng dẫn từng động tác điều lệnh đội ngũ cơ bản, đặt nền móng cho tinh thần kỷ luật.
Huấn luyện viên uốn nắn từng bàn tay, khuỷu tay chuẩn xác để "chiến sĩ nhí" có được tư thế chào tay đúng điều lệnh nhất.
Đặc biệt, các em được tham gia vào tình huống giả định hỏa hoạn, từ đó rèn luyện phản xạ ứng phó với sự cố cháy, nổ.
Các học viên hồi hộp nhưng đầy tự tin khi "hóa thân" thành chiến sĩ cảnh sát PCCC
Học viên không chỉ học được cách tự chăm sóc bản thân mà còn biết giúp đỡ "đồng đội" trong sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày.
Cuối ngày, mỗi bạn đều chăm chú viết nhật ký, tự nhìn lại hành trình vượt qua giới hạn của bản thân và cảm nhận sự trưởng thành qua từng ngày.
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