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Trại hè “Học làm chiến sĩ công an”: Trải nghiệm để trưởng thành

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Hơn 80 học viên nhỏ tuổi đang trải nghiệm Trại hè “Học làm chiến sĩ công an” do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Môi trường kỷ luật góp phần giúp các em rèn bản lĩnh, tính tự lập và trưởng thành hơn.

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Ngày 29/6, lễ khai mạc Trại hè “Học làm chiến sĩ công an” lần đầu tiên được Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cho các học viên từ 9 đến 15 tuổi.
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Các em nhỏ chính thức vào vai “chiến sĩ công an nhí”, bắt đầu một tuần trải nghiệm thực tế trong môi trường kỷ luật, nghiêm túc.
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Các "chiến sĩ nhí" bắt đầu những bài học đầu tiên bằng việc tự tay gấp chăn màn.
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Chiến sĩ công an luôn theo sát để hướng dẫn các em thực hiện.
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Sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của các em khi học cách điều chỉnh từng tác phong đi đứng, lời ăn tiếng nói chuẩn mực.
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Các em được hướng dẫn từng động tác điều lệnh đội ngũ cơ bản, đặt nền móng cho tinh thần kỷ luật.
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Huấn luyện viên uốn nắn từng bàn tay, khuỷu tay chuẩn xác để "chiến sĩ nhí" có được tư thế chào tay đúng điều lệnh nhất.
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Dù đã thấm mệt nhưng các em vẫn tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành từng động tác.
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Trong 1 tuần tại trại hè, các em nhỏ cũng được học hỏi nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực như: kỹ năng phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông; an toàn nơi công cộng; an toàn khi sử dụng Internet,...
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Đặc biệt, các em được tham gia vào tình huống giả định hỏa hoạn, từ đó rèn luyện phản xạ ứng phó với sự cố cháy, nổ.
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Các học viên hồi hộp nhưng đầy tự tin khi "hóa thân" thành chiến sĩ cảnh sát PCCC
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Các "chiến sĩ nhí" hào hứng tham gia buổi học bơi và trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước dưới sự giám sát chặt chẽ.
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Chuỗi hoạt động rèn luyện thể chất toàn diện ngoài trời thử thách sức bền và tinh thần vượt khó của toàn đội.
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Vất vả, nghiêm túc, nhưng trại hè không thiếu những tiếng cười, những trải nghiệm và cả những tình bạn chớm nở...
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Học viên không chỉ học được cách tự chăm sóc bản thân mà còn biết giúp đỡ "đồng đội" trong sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày.
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Những trải nghiệm "cùng ăn, cùng ngủ, cùng rèn luyện" giúp các em thêm gắn kết như một gia đình.
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Cuối ngày, mỗi bạn đều chăm chú viết nhật ký, tự nhìn lại hành trình vượt qua giới hạn của bản thân và cảm nhận sự trưởng thành qua từng ngày.
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Trại hè “Học làm chiến sĩ công an” không chỉ là một sân chơi mà đã trở thành cột mốc trưởng thành đáng nhớ của mỗi học viên nhí. Với niềm tin những "mầm xanh" được rèn luyện trong kỷ luật sẽ góp phần tạo nên những công dân có bản lĩnh, tự lập và giàu lòng nhân ái trong tương lai.
Video: Thú vị trải nghiệm "Học làm chiến sĩ Công an".

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Tags:

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