Khám phá 17 sắc phong lưu giữ tại nhà thờ họ ở Nam Hồng Lĩnh

Theo vòng xe, nhịp chân "chạm vào" thiên nhiên Hà Tĩnh 06/04/2026 14:52 Xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với thể thao địa hình đang ngày càng phát triển tại Hà Tĩnh, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Trải nghiệm mới tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du 06/04/2026 07:20 Nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm mới, Ban Quản lý (BQL) Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vừa đưa vào thực hiện format chương trình CLB “Em yêu lịch sử” dành cho các đoàn khách là học sinh, sinh viên.

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng 06/04/2026 05:30 Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…

Du khách thích thú với biển Thiên Cầm ngày cuối tuần 05/04/2026 18:16 Đến với Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh rực rỡ...

Hấp dẫn gỏi cá đục quê tôi 05/04/2026 13:00 Mộc mạc từ nguyên liệu, tinh tế trong cách làm, gỏi cá đục của vùng biển Hà Tĩnh đã chinh phục thực khách bằng hương vị đậm đà và tâm huyết của người chế biến.

Mách nước vị trí cực đẹp tại Hà Tĩnh cho những "tín đồ" cắm trại và check-in 05/04/2026 12:42 Sở hữu bờ biển thoải, làn nước xanh trong cùng không gian yên bình, biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của những "tín đồ" xê dịch, đam mê cắm trại và check-in.

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026 05/04/2026 12:30 Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á 05/04/2026 10:43 Với khối tài sản hơn 24,5 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đã vượt ông Prajogo Pangestu, người Indonesia, trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.

Khám phá chùa Hang – “ẩn tự” linh thiêng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh 05/04/2026 06:00 Nằm trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hang không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành.

Hà Tĩnh tăng cường xúc tiến, kết nối du lịch với các tỉnh Đông Nam Bộ 04/04/2026 19:20 Hội nghị liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Tĩnh với các tỉnh Đông Nam Bộ mở ra cơ hội hợp tác phát triển; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và định hướng phát triển của du lịch địa phương.

Chú trọng minh bạch giá, giúp biển Hà Tĩnh ngày càng "hút khách" 04/04/2026 07:48 Bên cạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ thì minh bạch giá cả là "chìa khoá" để thu hút và "giữ chân" du khách khi trải nghiệm du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng tại Hà Tĩnh.

Nhiều chương trình hấp dẫn sẽ diễn ra trong tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 03/04/2026 09:38 Các chương trình nghệ thuật, giải thể thao và màn bắn pháo hoa… hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong mùa du lịch biển Hà Tĩnh.

Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập 02/04/2026 13:30 Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.

Về Cẩm Lạc xem người dân thu hoạch “lộc sông” 02/04/2026 08:35 Dù mới khởi phát vài năm gần đây, song nghề cào hến trên sông Rác đã mang lại nguồn thu khá cho nhiều hộ dân ở xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh).

Làn sóng đầu tư dịch vụ lưu trú vào các bãi biển Hà Tĩnh 01/04/2026 16:00 Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.

Hà Tĩnh xác định sản phẩm du lịch chủ lực nào trong năm 2026? 01/04/2026 08:57 Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; trong đó có phát triển sản phẩm chủ lực và vùng du lịch chủ lực.

"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng 01/04/2026 05:16 Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

“Lên sàn quốc tế” - cú hích thăng hạng cho dịch vụ lưu trú Hà Tĩnh 31/03/2026 14:44 Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú Hà Tĩnh đã chủ động đưa sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng đặt phòng trực tuyến toàn cầu, qua đó tạo hiệu quả kinh doanh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Phó Giáo sư quê Hà Tĩnh làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 31/03/2026 12:18 PGS. TS Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành 30/03/2026 09:09 Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động, đa dạng và nhiều sắc màu.

Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026 30/03/2026 05:30 Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi thu hút hơn 800.000 lượt du khách tham quan.

Thí sinh Hà Tĩnh chinh phục giải Người đẹp Thể thao tại Miss World Vietnam 30/03/2026 05:27 Người đẹp Hà Tĩnh Trần Thị Kiều Anh chinh phục danh hiệu Người đẹp Thể thao và ghi tên mình vào top 20 trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, diễn ra tối 29/3.

Du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng mùa cao điểm 29/03/2026 11:29 Gấp rút hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm dịch vụ, du lịch biển Hà Tĩnh đang "thay áo mới", sẵn sàng ghi dấu ấn với một mùa hè sôi động.

Thành kính tưởng nhớ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu 29/03/2026 11:06 Lễ dâng hương là dịp để người dân Hà Tĩnh và du khách tưởng nhớ, tri ân công đức của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với dân tộc.

Bãi Dừa – từ “tọa độ lửa” đến địa chỉ đỏ ở xã biển Hà Tĩnh 29/03/2026 09:14 Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Mỗi món ngon, một câu chuyện quê hương 29/03/2026 05:43 Từ biển khơi đến làng quê yên bình, ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ đậm đà hương vị mà còn gửi gắm câu chuyện về đất và người, tạo nên sức hút riêng với du khách.

Biển gọi mùa vui 29/03/2026 05:17 Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên - điểm dừng chân không nên bỏ lỡ 28/03/2026 15:05 Nằm ở xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên gây ấn tượng với vẻ đẹp yên bình, gần gũi với thiên nhiên và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Người gieo "vàng thơm" ở vùng trầm Hà Tĩnh 28/03/2026 14:34 Về Phúc Trạch luôn phảng phất mùi hương trầm dìu dịu. Hương thơm ấy không chỉ từ những thớ gỗ, mà còn lan tỏa từ một hành trình đẹp của những người mở lối đưa trầm hương thành nghề truyền thống ở Hà Tĩnh.