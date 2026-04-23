Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn?

Phan Cúc - Hương Thành
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khi màn đêm buông xuống, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới với ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hấp dẫn.

Cận kề thời điểm khai trương mùa du lịch biển Thiên Cầm (ngày 25/4), “sức nóng” nơi đây càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Đặc biệt, mỗi buổi tối, với hoạt động vui chơi đa dạng, biển Thiên Cầm trở thành điểm hẹn lý tưởng cho người dân và du khách.
Từ khoảng 19h, đông đảo du khách đổ về tuyến đường đi bộ ven biển để dạo mát, ngắm cảnh, hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu, âm nhạc sôi động.
Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, biển Thiên Cầm về đêm bừng sáng bởi ánh đèn lung linh cùng nhiều hạng mục được xây dựng công phu, hiện đại.
Không chỉ dạo bước trên phố đi bộ, hít hà làn gió biển mát lành, du khách còn có thể thưởng thức các món ăn vặt quen thuộc như kem, chè, nước giải khát…
Cùng đó, dịch vụ trò chơi giải trí hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi được triển khai, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt, đầy sức hút cho biển Thiên Cầm về đêm.
Chị Trương Thị Nguyệt (du khách đến từ Nghệ An) chia sẻ: “Gia đình tôi đến với biển Thiên Cầm từ buổi chiều. Sau khi tắm biển, thưởng thức hải sản thì trời cũng dần về tối. Chúng tôi chọn đi dạo quanh phố đi bộ, tham gia các hoạt động vui chơi về đêm và thưởng thức thêm nhiều món ăn vặt. Không khí buổi tối ở đây rất trong lành, mát mẻ vả sôi động".
Nhiều “tọa độ” tại biển Thiên Cầm được trang hoàng bằng ánh đèn rực rỡ, trở thành điểm check-in lung linh, thu hút du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong không gian biển đêm đầy sắc màu. "Từ Đắk Lắk về với biển Thiên Cầm, tôi rất ấn tượng với không gian về đêm nơi đây – vừa thoáng đãng, mát mẻ, vừa sôi động với nhiều hoạt động vui chơi, ẩm thực phong phú. Không khí rất dễ chịu, phù hợp để thư giãn sau một ngày dài, nên tôi chắc chắn sẽ quay lại trong những dịp tới" - chị Cao Thị Kim Quyên (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ.
Nhiều người chọn ngồi thư giãn trên bãi cát, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị, gần gũi bên người thân.
Beach Club Thiên Cầm – nơi diễn ra lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh – Âm vang biển Thiên Cầm” rực rỡ về đêm. Khu vực này cũng là điểm hẹn của đông đảo du khách với không gian ngoài trời hiện đại hoà cùng giai điệu âm nhạc sôi động.
Những chiếc “ghế lười” được bố trí ngay trên bãi biển, hướng về phía sân khấu cùng thực đơn đồ uống đa dạng, mang đến cho du khách không gian thư giãn lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc thật “chill".
Beach Club Thiên Cầm sôi động về đêm.
Nhiều du khách chọn nghỉ dưỡng, lưu trú qua đêm để có được những khoảnh khắc vui chơi buổi tối đầy thú vị tại "cung đàn trời".
Các bạn trẻ "cháy" hết mình, hòa vào âm nhạc náo nhiệt, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc vui tươi, đầy cảm xúc bên bờ biển đêm.
Với không gian rực rỡ, âm nhạc sôi động và nhiều trải nghiệm hấp dẫn, Thiên Cầm về đêm đang trở thành điểm hẹn cuốn hút, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách khi đến với Hà Tĩnh.
Video: Biển Thiên Cầm rực rỡ, sôi động về đêm

Tin liên quan

Tags:

#Biển Thiên Cầm #du lịch biển Hà Tĩnh #Biển Hà Tĩnh #Khai trương du lịch biển Thiên Cầm #Beach Club Thiên Cầm #Hà Tĩnh

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
"Bỏ túi" các điểm giải nhiệt thú vị tại Hà Tĩnh

Những địa điểm du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên tại Hà Tĩnh sẽ mang đến cho bạn một hành trình thú vị, nơi có thể “giải tỏa” cái nắng oi bức đầu hè, thư giãn trọn vẹn.
Theo ánh mực giữa trùng khơi

Với thâm niên hơn 10 năm lênh đênh trên sóng nước Vũng Áng, anh Võ Thanh Tuấn (ngư dân phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã quen với nhịp sống của biển cả. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh bắt đầu một hành trình mới - theo đuổi những luồng mực lấp lánh giữa khơi xa.
Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Tôi là hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương Nguyễn Biểu

Hơn 25 năm gắn bó với đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu, ông Nguyễn Văn Xuân (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) - hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương đã có công trong việc gìn giữ di tích cổ, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa ý nghĩa.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Hấp dẫn gỏi cá đục quê tôi

Mộc mạc từ nguyên liệu, tinh tế trong cách làm, gỏi cá đục của vùng biển Hà Tĩnh đã chinh phục thực khách bằng hương vị đậm đà và tâm huyết của người chế biến.