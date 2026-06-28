Family day - gắn kết yêu thương cùng các bạn nhỏ Trí Đức 2

(Baohatinh.vn) - Trường Mầm non Trí Đức 2 (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa tổ chức Ngày hội Gia đình với chủ đề “Family day - Gắn kết yêu thương” với nhiều trò chơi vui nhộn, ý nghĩa dành cho các bé và bố mẹ.
Trong chương trình, các bé đã được tham gia những trò chơi vận động hấp dẫn và những thử thách phối hợp giữa bố hoặc mẹ cùng con.
Mỗi trò chơi không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc, vun đắp tình cảm gia đình.
Theo kế hoạch năm học 2026-2027, các trường trung cấp, cao đẳng nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Song, thực tế triển khai cho thấy, bức tranh tuyển sinh giữa các khối đã có sự phân hóa rõ nét.
Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.
Thời điểm này, các cửa hàng sách giáo khoa ở Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Sự chủ động từ đơn vị cung ứng và tâm lý chuẩn bị trước của phụ huynh, học sinh giúp thị trường chuyển động tích cực, hạn chế tình trạng khan hiếm sách cục bộ.
Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.