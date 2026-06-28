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Family day - gắn kết yêu thương cùng các bạn nhỏ Trí Đức 2

P.S
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(Baohatinh.vn) - Trường Mầm non Trí Đức 2 (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa tổ chức Ngày hội Gia đình với chủ đề “Family day - Gắn kết yêu thương” với nhiều trò chơi vui nhộn, ý nghĩa dành cho các bé và bố mẹ.

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Với mong muốn gắn kết tình cảm gia đình và mang tới những kỷ niệm đẹp, ngày 27/6, Trường Mầm non Trí Đức 2 tổ chức Ngày hội Gia đình với chủ đề “Family day - Gắn kết yêu thương” với nhiều trò chơi vui nhộn, ý nghĩa dành cho các bé và bố mẹ.
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Trong chương trình, các bé đã được tham gia những trò chơi vận động hấp dẫn và những thử thách phối hợp giữa bố hoặc mẹ cùng con.
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Các hoạt động đã mang đến tiếng cười rộn rã, giúp các thành viên thêm thấu hiểu, yêu thương và gắn bó với nhau.
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Cả gia đình sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách bằng sự đồng lòng, phối hợp và sẻ chia.
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Mỗi trò chơi không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc, vun đắp tình cảm gia đình.
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Cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
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Ngày hội không chỉ mang đến niềm vui mà còn là dịp để mỗi gia đình cùng chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương.

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Tags:

#Family day #Trí Đức 2 #gia đình #hoạt động #trò chơi #kỷ niệm #yêu thương

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