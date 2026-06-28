Family day - gắn kết yêu thương cùng các bạn nhỏ Trí Đức 2

Tuyển sinh lớp 10 trường nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên: Nơi rộng cửa, nơi chật vật! 23/06/2026 10:06 Theo kế hoạch năm học 2026-2027, các trường trung cấp, cao đẳng nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Song, thực tế triển khai cho thấy, bức tranh tuyển sinh giữa các khối đã có sự phân hóa rõ nét.

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em 20/06/2026 10:30 Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Đề xuất tăng 166 chỉ tiêu lớp 10 cho các trường THPT phía Nam Hà Tĩnh 19/06/2026 11:25 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 cho 3 trường THPT công lập gồm: THPT Kỳ Anh, THPT Lê Quảng Chí và THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10 19/06/2026 05:06 Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du khen thưởng 103 học sinh giỏi 17/06/2026 11:00 Những phần thưởng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du đã tiếp thêm động lực để học sinh Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu, chinh phục những kết quả cao hơn.

Gieo cơ hội từ những "nhịp cầu" vượt đại dương 17/06/2026 10:05 Những nhịp cầu yêu thương được kết nối từ bên kia bán cầu đã và đang mở ra cơ hội mới, giúp các em ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng nghị lực và niềm tin vào tương lai.

5 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý châu Âu 17/06/2026 09:56 Cả 5 học sinh dự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) đều có giải, với 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.

Hơn 2,5 triệu bản sách giáo khoa sẵn sàng phục vụ học sinh Hà Tĩnh 17/06/2026 05:10 Thời điểm này, các cửa hàng sách giáo khoa ở Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Sự chủ động từ đơn vị cung ứng và tâm lý chuẩn bị trước của phụ huynh, học sinh giúp thị trường chuyển động tích cực, hạn chế tình trạng khan hiếm sách cục bộ.

Chú trọng đánh giá năng lực thực chất của giáo viên dạy nghề 16/06/2026 12:23 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 43/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn người dạy nghề. Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 1/7 16/06/2026 10:51 Theo Bộ GD&ĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến sẽ được công bố vào khoảng 8h ngày 1/7. Chậm nhất ngày 3/7 phải xét công nhận tốt nghiệp.

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp 16/06/2026 05:14 Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.

Chăm lo giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Xuân Lộc 14/06/2026 08:56 Vượt qua những khó khăn, các trường học ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

[Infographic] Những mốc thời gian cần lưu ý sau ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026 13/06/2026 05:26 Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT: Bộ GD&ĐT lần đầu tiên áp dụng cách chấm mới với môn Ngữ văn 12/06/2026 16:27 Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay, Bộ sẽ lần đầu tiên chấm thi theo rubric, áp dụng với môn Ngữ văn nhằm giảm tính chủ quan của người chấm, tăng tính khách quan, công bằng.

Thi tốt nghiệp THPT: 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi 12/06/2026 15:35 Cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi, chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn 12/06/2026 14:00 Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Khép lại một hành trình nhiều cảm xúc 12/06/2026 11:24 Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.

Hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi phân hóa, trường thi an toàn 12/06/2026 10:46 Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành các bài thi tự chọn, qua đó khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 12/06/2026 05:03 Sáng nay (12/6), thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh tiếp tục ngày thi thứ 2 - ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng 11/06/2026 17:33 Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.

95 thí sinh Hà Tĩnh vắng thi trong ngày đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 11/06/2026 17:24 Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong ngày thi đầu tiên (11/6), toàn tỉnh có 95 thí sinh vắng thi; không có thí sinh bị xử lý kỷ luật trong hai buổi thi môn Ngữ văn và Toán.

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026: Nghiêm túc, đúng quy chế 11/06/2026 17:10 Kết thúc bài thi môn Toán, gần 18.600 thí sinh ở Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh 11/06/2026 15:48 Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 11/06/2026 13:00 Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Có 12 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi Ngữ văn 11/06/2026 12:45 Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, tỷ lệ 99,56% thí sinh đăng ký dự thi.

Khép lại môn thi đầu tiên - sĩ tử Hà Tĩnh phấn khởi rời trường thi 11/06/2026 12:10 Kết thúc môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh Hà Tĩnh rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng bước vào các môn thi tiếp theo.

Đề Ngữ văn tạo bất ngờ với thí sinh Hà Tĩnh về chủ đề trí tuệ nhân tạo 11/06/2026 11:18 Thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, được đánh giá là đề mở, có độ phân hoá rõ nét.

Cận cảnh quy trình rà quét thiết bị điện tử, bảo đảm kỳ thi công bằng, nghiêm túc 11/06/2026 09:10 Lực lượng chức năng tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sử dụng máy quét an ninh cầm tay để đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh Hà Tĩnh tự tin bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 11/06/2026 08:40 Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng nghìn thí sinh đã có mặt với tâm thế chủ động, tự tin để bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.