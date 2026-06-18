Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bộ Công an nêu thủ đoạn lừa đảo của mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Theo Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, sang trọng, hứa hẹn nạn nhân chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như “kỳ nghỉ 5 sao”, “nghỉ dưỡng sang trọng”, “ưu đãi đặc biệt”, “chỉ còn vài suất” hoặc “chỉ áp dụng trong hôm nay”. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

111111aq.jpg

Tuy nhiên, theo cảnh báo, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro thường không công khai đầy đủ thông tin về dự án, quyền sở hữu, điều kiện sử dụng dịch vụ, chi phí phát sinh, chính sách hủy hợp đồng hoặc hoàn tiền. Một số trường hợp thu tiền đặt cọc, thanh toán trước nhiều năm nhưng không rõ cơ sở lưu trú, không có tài sản bảo đảm.

Bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” có dấu hiệu rủi ro nêu rõ, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện, thương mại điện tử… nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn 4-5 sao để tặng quà, mời gọi tham gia các chương trình “kỳ nghỉ miễn phí”.

Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp quảng cáo lợi ích quá hấp dẫn, cam kết kỳ nghỉ 5 sao, sinh lời cao, giá trị tăng theo thời gian hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.

Người dân cũng cần lưu ý các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, có thể từ 20% đến 40% hoặc hơn, nhằm lôi kéo người tham gia và mở rộng hệ thống. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bị nhiều khách hàng phản ánh về việc khó đặt phòng, phát sinh thêm nhiều khoản phí, khó hủy hợp đồng, không thể chuyển nhượng hoặc có nhiều khiếu nại, đây là dấu hiệu cần cảnh giác.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

vtcnews.vn
Link bài gốc Copy link
https://vtcnews.vn/bo-cong-an-neu-thu-doan-lua-dao-cua-mo-hinh-hop-dong-ky-nghi-ar1024069.html

Tin liên quan

Tags:

#hợp đồng kỳ nghỉ #đối tượng lừa đảo #thông báo trúng thưởng

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Tuyến đường vào các thôn vùng đồi núi của xã Cẩm Hưng

Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường dân sinh ở Cẩm Hưng

Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa

Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...
Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!