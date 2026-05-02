Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Từ thợ may “tay ngang” đến danh hiệu “Công nhân tiêu biểu”

Kiều Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bền bỉ học hỏi suốt 15 năm, từ chỗ không biết nghề may, nữ công nhân ở Hà Tĩnh đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho doanh nghiệp.

Trong không khí sản xuất rộn ràng của khu nhà xưởng Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh, chị Phan Thị Mai Hạnh (SN 1990, công nhân Tổ 7) đang cùng đồng nghiệp trao đổi cách cải tiến thao tác để rút ngắn thời gian sản xuất. Ít ai biết, để có được sự tự tin và tay nghề vững vàng như hôm nay, chị đã trải qua hành trình hơn 15 năm bền bỉ học hỏi từ con số không.

Từng là thợ may "tay ngang", nay chị Hạnh đã trở thành một người thợ lành nghề.

Những ngày đầu vào làm việc tại Công ty CP May Hà Tĩnh (tiền thân của Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh) năm 2011, mọi thứ đều xa lạ với chị Hạnh - một cô gái nông thôn mới lớn, chưa từng xa nhà.

Chị Hạnh nhớ lại: “Ngày ấy, tôi không có kiến thức, kinh nghiệm gì về nghề may. Từ máy móc, dụng cụ đến môi trường làm việc đều mới mẻ. Được công ty đào tạo và anh chị em đi trước "cầm tay chỉ việc" nên tôi dần bắt nhịp. Ý thức được bản thân có xuất phát điểm nghề thấp, tôi luôn tự dặn mình phải tập trung cho công việc và nỗ lực học hỏi từ những chi tiết nhỏ nhất".

Từ thực tế sản xuất, chị luôn chủ động quan sát, tìm tòi và nhận ra nhiều điểm bất cập trong thao tác và bố trí công đoạn. Những trăn trở ấy đã thôi thúc chị đề xuất, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Chị Hạnh trao đổi cùng các đồng nghiệp.

Năm 2024, sáng kiến “Cải tiến ke, gá, cữ, rập vào các công đoạn sản xuất” của chị được ứng dụng tại nhà máy. Đây là những dụng cụ đóng vai trò định vị và dẫn hướng thao tác trên sản phẩm. Việc cải tiến các dụng cụ này theo từng mã hàng, loại vải giúp chuẩn hóa quy trình, thay thế việc căn chỉnh thủ công. Nhờ đó, thao tác các công đoạn trên sản phẩm may sẽ nhanh hơn, đồng đều hơn và hạn chế sai sót.

Năm 2025, chị tiếp tục đề xuất sáng kiến “Ứng dụng cải tiến chuyền may nhằm nâng cao năng suất và giảm lỗi sản phẩm”. Sáng kiến này tập trung vào tổ chức lại chuyền may, cân bằng công đoạn, chuẩn hóa thao tác và kiểm soát chất lượng ngay tại vị trí làm việc. Kết quả, năng suất tăng từ 10 - 20%, thời gian chờ giữa các công đoạn giảm rõ rệt; tỷ lệ sản phẩm lỗi giảm còn 1- 2%, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tự mày mò học hỏi, chị Hạnh đã có nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả vào sản xuất.

Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Hạnh còn là người luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, đặc biệt là công nhân trẻ. Sự tận tình hướng dẫn của chị đã giúp nhiều lao động mới nhanh chóng bắt nhịp công việc, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó.

Có gần 20 năm làm việc tại công ty, chị Vũ Thị Lan - Tổ trưởng Tổ 7, người từng gắn bó và dìu dắt chị Hạnh từ những ngày đầu cho biết: “Chị Hạnh là người có tay nghề vững vàng, tinh thần học hỏi cao. Những sáng kiến của chị đã góp phần cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho công nhân trong quá trình làm việc và giảm chi phí sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm".

Những sáng kiến kỹ thuật của chị Hạnh giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Bên cạnh lao động sản xuất, với vai trò tổ trưởng công đoàn, chị Hạnh luôn tích cực trong các phong trào thi đua, vận động đoàn viên chấp hành tốt quy định, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết. Chị thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lối sống lành mạnh.

Ông Đinh Xuân Lực - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh đánh giá: “Chị Hạnh là đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của công ty. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị còn là người gắn bó, sẻ chia với đồng nghiệp, là tấm gương để nhiều công nhân noi theo”.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền chị Hạnh được công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Lao động sáng tạo - Sản xuất giỏi” . Năm 2026, chị vinh dự là một trong 50 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen “Công nhân, lao động tiêu biểu”.

Chị Hạnh tích cực tham gia hoạt động, đề xuất nhiều giải pháp cho công tác công đoàn.

Chị Hạnh bộc bạch: “Kết quả hôm nay không chỉ từ nỗ lực của cá nhân tôi mà còn nhờ sự quan tâm của lãnh đạo công ty và sự hỗ trợ, đồng hành của anh chị em đồng nghiệp. Đó là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp”.

Hành trình của nữ công nhân Phan Thị Mai Hạnh là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, ham học hỏi và sáng tạo không ngừng của người lao động Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24h #công nhân tiêu biểu #Lao động giỏi lao động sáng tạo

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Ký ức tháng Tư của những nhân chứng lịch sử

Từ ký ức của những người lính Hà Tĩnh năm xưa, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 được tái hiện xúc động và vẹn nguyên ý nghĩa trong dòng chảy hôm nay.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Giỗ Tổ Hùng Vương, về miền đất thiêng Ngàn Hống

Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026

Với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”, chương trình khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch mà còn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.