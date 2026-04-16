Đảng viên mới vững tin tiếp bước lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều quần chúng ưu tú ở Hà Tĩnh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Đảng viên mới Nguyễn Thị Hà - Chi bộ Công an xã Cẩm Hưng phấn khởi:“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Trong môi trường lực lượng Công an nhân dân, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm điều lệnh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương bình yên, phát triển".
Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng. Nhờ đó, trong quý I, toàn tỉnh đã kết nạp 409 đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; đồng thời tạo thêm động lực để các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.
Việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp không chỉ góp phần tăng cường lực lượng trẻ cho Đảng mà còn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở địa phương. Thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chú trọng phát hiện, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, từ đó lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, đạo đức và khát vọng cống hiến để giới thiệu tổ chức đảng kết nạp.
Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
