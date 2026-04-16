Chính trị

Xây dựng Đảng

Đảng viên mới vững tin tiếp bước lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều quần chúng ưu tú ở Hà Tĩnh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), nhiều chi bộ trên toàn tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong dịp ý nghĩa này không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với mỗi cá nhân, mà còn là nguồn động lực để các đảng viên mới tiếp tục vững bước, kiên định theo đuổi lý tưởng cách mạng của Đảng. Trong ảnh: Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Thịnh, Đảng bộ xã Cẩm Hưng trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.
Trong dịp này, trên quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Cẩm Hưng cũng đã đồng loạt tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới trong không khí trang nghiêm, ý nghĩa. Toàn Đảng bộ đã kết nạp thêm 16 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 1.280 đồng chí. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần bổ sung lực lượng và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Trong ảnh: lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Thịnh.
Đảng viên mới Nguyễn Thị Hà - Chi bộ Công an xã Cẩm Hưng phấn khởi: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Trong môi trường lực lượng Công an nhân dân, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm điều lệnh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương bình yên, phát triển".
Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã trang nghiêm tuyên thệ, bày tỏ quyết tâm tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, 14 quần chúng ưu tú là học sinh tiêu biểu của Trường THPT Hà Huy Tập đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Được học tập dưới mái trường mang tên Tổng Bí thư, việc kết nạp Đảng dịp này càng thêm phần ý nghĩa và tự hào, là động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.
Em Nguyễn Anh Dương - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ: “Em rất vinh dự, tự hào khi được kết nạp Đảng đúng vào dịp ý nghĩa này. Đây là bước ngoặt để em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, sống có lý tưởng và trách nhiệm hơn; đồng thời nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập, xứng đáng với niềm tin của thầy cô, gia đình và tổ chức Đảng”.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng. Nhờ đó, trong quý I, toàn tỉnh đã kết nạp 409 đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; đồng thời tạo thêm động lực để các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, niềm tự hào đang tiếp tục được lan tỏa trong thế hệ trẻ hôm nay. Trước anh linh Tổng Bí thư, các đảng viên mới đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung; đồng thời khẳng định sẽ tiếp bước lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp không chỉ góp phần tăng cường lực lượng trẻ cho Đảng mà còn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở địa phương. Thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chú trọng phát hiện, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, từ đó lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, đạo đức và khát vọng cống hiến để giới thiệu tổ chức đảng kết nạp.

Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Video: Tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

#Hà Tĩnh kết nạp đảng viên #120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.